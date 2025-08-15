Yaz Aylarında Kötü Vücut Kokusu Uyarıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Yaz Aylarında Kötü Vücut Kokusu Uyarıları

Yaz Aylarında Kötü Vücut Kokusu Uyarıları
15.08.2025 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Dr. Betül Bal, terleme ve kötü vücut kokusunun sağlık sorunlarıyla ilişkisine dikkat çekti.

YAZ döneminde en çok karşılaşılan sorunların başında terleme ve beraberinde gelebilen kötü vücut kokuları oluyor diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bal, "Bu durum genellikle beslenme ve yaşam tarzı ile doğrudan ilişkili olabilirken, bazen daha ciddi sağlık sorunlarını haber verebiliyor" dedi.

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Bal, terleme ve kötü vücut kokusunun sebepleri ile bunu önleyici besinler hakkında bilgi verdi.

Uzman Dr. Bal, diyabeti olan kişilerde kan şekerinin yüksek olmasının vücutta aseton (meyve kokusu) gibi kokulara neden olabileceğini söyleyerek, diğer hastalıklar hakkında şunları söyledi:

"Böbrekler düzgün çalışmadığında, vücutta atıklar birikmeye başlar ve amonyak kokusu şeklinde kendini gösterebilir. Böbrek hastalıklarında bu tür kokular sıkça görülür. Karaciğer fonksiyonları bozulduğunda, özellikle siroz gibi hastalıklarda, terde ve ağızda 'balık kokusu' gibi bir koku oluşabilir. Cilt enfeksiyonları, özellikle mantar ya da bakteriyel enfeksiyonlar, kötü kokuya neden olabilir. Üriner sistem enfeksiyonları (idrar yolu enfeksiyonları) da kötü kokulu idrara neden olabilir. Aşırı terleme, ter bezlerinin aşırı çalışması sonucu oluşan kokulara yol açabilir. Hiperhidroz, genellikle fiziksel ya da duygusal bir uyarana bağlı olarak artar."

'B VİTAMİNİ EKSİKSE VÜCUT KOKUSUNA NEDEN OLABİLİR'

Sindirim sistemi sorunlarının da vücutta kötü kokuya sebebiyet verdiğini ifade eden Uzm. Dr. Bal, "Sindirim problemleri, özellikle bağırsak florasındaki dengesizlikler, kötü vücut kokusuna yol açabilir. Bağırsaklardan yayılan gazlar ve diğer atıklar, terle birleştiğinde kötü bir kokuya neden olabilir. Hipotiroidizm ya da hipertiroidizm gibi tiroid hastalıkları, metabolizmanın hızını etkileyerek terlemeyi artırabilir ve kötü kokuya yol açabilir. Bazen, yetersiz beslenme ya da bazı vitamin ve minerallerin eksikliği (örneğin, B vitamini eksikliği) kötü vücut kokusuna yol açabilir" dedi.

BAHARATLI BESİNLERE DİKKAT

"Koku problemi yaşayanların ilk adımı, beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek olmalı" diyen Uzm. Dr. Bal, "Sarımsak, soğan, baharatlı yiyecekler, kırmızı et, bazı balık türleri ve aşırı kafein; ter ve nefeste keskin kokuya yol açabilir. Bu besinler vücutta parçalanırken, uçucu kükürt bileşikleri ürettiği için kötü kokuya sebep olabilir" diye konuştu.

'SİNDİRİMİ KOLAY BESİNLERİ TERCİH EDİN'

Uzm. Dr. Bal, "Maydanoz, nane, yeşil çay, salatalık, elma, yoğurt ve bol su tüketmek; hem ağız kokusunu hem de ter kokusunu azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca sindirimi kolay bitkisel proteinler ve lifli gıdalarla beslenmek vücut kokusunu olumlu etkileyebilir. Ancak yine de koku problemi yaşanırsa mutlaka hekim kontrolüne gidip bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Kötü Vücut Kokusu Uyarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
17:20
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
Eğlence mekanında tekme, yumruk ve sopalarla ölümüne dövüldü
16:54
Icardi’nin görüntüsü sosyal medyayı salladı Gerçek bambaşka çıktı
Icardi'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı
16:51
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu
16:49
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
16:48
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da
İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
16:43
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
16:35
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
16:33
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor
Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 12:01:10. #7.12#
SON DAKİKA: Yaz Aylarında Kötü Vücut Kokusu Uyarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.