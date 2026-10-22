Yeditepe ekibinin tiroidde yeni hücre keşfi daha az doku alınmasını sağlayabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeditepe ekibinin tiroidde yeni hücre keşfi daha az doku alınmasını sağlayabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erhan Ayşan ve ekibi, tiroid bezinde parathormon salgılayan yeni bir hücre tipi tanımlandığını açıkladı. Keşfin, tiroid ameliyatlarında daha az doku alınmasını ve parathormonla ilgili sorulara açıklama getirebileceği belirtildi.

Esra GÜNTEPE - Ulaşcan ÖZER/ İSTANBUL, – YEDİTEPE Üniversitesi Hastaneleri Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan ve araştırma grubu, tiroid bezinde parathormon salgılayan yeni bir hücre tipi keşfettiğini açıkladı. Keşfin, tiroid ameliyatlarında daha az doku çıkarılmasını sağlayabilecek yeni bir cerrahi yaklaşımın önünü açabileceğini belirten Prof. Dr. Ayşan, "Yaptığımız bu keşifle tiroid bezinin değeri daha çok arttığı için artık tiroid bezini yöneten cerrahi girişimimiz daha minimal olacak, daha az doku alacağız ve tiroid bezi sağlığını korumaya başlayacağız" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, Prof. Dr. Gamze Köse, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Doç. Dr. Özge Acar, Doç. Dr. Ezgi Hacıhasanoğlu ve Dr. Alperen Tuncer tiroid bezinde parathormon salgılayan yeni bir hücre tipi tanımladı. Yaklaşık 150 yıldır kabul gören tiroid bezi bilgisine yeni bir boyut kazandıran keşfin, paratiroid bezlerinin tamamı çıkarılmasına rağmen parathormonun neden sıfırlanmadığı ve tiroid ameliyatları sonrasında görülen parathormon düşüklüğünün nedenleri gibi soruların açıklanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Keşfin tanı ve tedavi alanlarında yeni araştırmalara da kapı aralayabileceğini belirten Prof. Dr. Ayşan, bulguların klinik uygulamalara aktarılmasının zaman alacağını söyledi.

Keşfin önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Bu yeni bir hücre. Tamamen adı üstünde yeni bir hücre keşfettik. Daha önce tespit edilememiş bir hücre. Bundan önce tiroid bezini keşfedenler 150 yıl önceydi. 150 yıl sonra ortaya koyduğumuz ve fonksiyonelliğini de kanıtladığımız, fotoğraflarını çektiğimiz yeni hücreden söz ediyoruz" diye konuştu.

'CİDDİ BİR KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ ORTAYA ÇIKACAK'

Endokrin cerrahisi alanında tiroid ve paratiroid ameliyatları gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. Ayşan, keşfin cerrahi yaklaşımları etkileyebileceğini ifade etti. Ayşan, "Tiroid ameliyatlarında günümüzde bilimsel veriler bütün tiroid bezinin alınması yönünde. Her hastada olmasa da birçok hastada. Yaptığımız bu keşifle tiroid bezinin değeri daha çok arttığı için artık tiroid bezini yöneten cerrahi girişimimiz daha minimal olacak, daha az doku alacağız ve tiroid bezi sağlığını korumaya başlayacağız. Ciddi bir konsept değişikliği ortaya çıkacak" dedi.

'PARATHORMONUN NEDEN SIFIRLANMADIĞINA AÇIKLAMA GETİRDİK'

Keşfin, cerrahi sonrasında karşılaşılan bazı durumların anlaşılmasına katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Ayşan, "Şimdi bizim iki tane sorunumuz var. Bir tanesi tüm paratiroid bezini çıkarttığımız hastalarda parathormonun sıfırlanmaması. Bu, yıllardır cerrahide bir soru işaretiydi. Buna bir açıklama getirdik. Siz tüm paratiroid bezini aldınız ama orada tiroid duruyor ve bu salgıyı yapan tiroid. Bakın, bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Tiroid ameliyatlarından sonra görülen parathormon düşüklüğüne de değinen Ayşan, "Diğer yandan da tiroid ameliyatı olmuş hastalarda bazen bir miktar parathormon düşüklüğü görüyoruz ve biz bunu sıklıkla bir komplikasyon olarak kabul ediyorduk. Hayır, aslında bu bir komplikasyon değil; doğal tiroid bezinin salgıladığı hücreleri çıkarttığımız için bu ortaya çıkıyor. Bu açıdan çok önemli bir keşif" diye konuştu.

'TANI VE TEDAVİDE YENİ KAPILAR AÇACAK'

Keşfin, bazı tiroid hastalıklarının nedenlerinin araştırılmasında da yol gösterici olabileceğini belirten Prof. Dr. Ayşan, "Bu keşif hem tanıda hem tedavide yeni kapılar açacak. Örneğin sebebini bilmediğimiz hastalıklar var. Graves hastalığı, Hashimoto hastalığı gibi, bazı tiroid kanseri türleri gibi. Bunların tanısında bize yol gösterici olabilir. Tedaviye baktığımızda da bu hücreden kaynaklanan bir hastalık var mı? Bahsettiğim hastalıklar acaba bundan kaynaklanıyor mu? Burada yeni çalışmalarımız var, bunlara başladık. Tabii keşif daha çok zaman içinde, onları da göreceğiz inşallah" dedi.

'KLİNİK UYGULAMALARA AKTARILMASI ZAMAN ALACAK'

Bilimsel keşiflerin günlük tıp uygulamalarına aktarılmasının belirli bir süreç gerektirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayşan, "Bilim yavaş ilerler. Siz bir bilimsel buluş yaptığınızda bunun literatüre girmesi, yayınlanması, uluslararası alanda kabul edilmesi, yerleşmesi ve kliniklere aktarılması zaman alacaktır. Basın kuruluşlarıyla bunlar daha hızlı duyurulduğunda hayata geçmesi hızlanacaktır ama bu bir süreç. Bekleyerek göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'HENÜZ İSİM KOYMADIK'

Keşfedilen yeni hücre tipine henüz bir isim vermediklerini belirten Prof. Dr. Ayşan, "İsim koymadık. Onu hiç düşünmedim. Zamanla bakacağız" dedi.

Kaynak: DHA
Yeditepe ÜniversitesiSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
ABD’de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin’in elinde Trump’ın görüntüleri var ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
15:12
Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco’ya saldırı düzenledik
Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco'ya saldırı düzenledik
14:50
Sergen Yalçın’a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi
Sergen Yalçın'a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:10
A Milli Takım’da Sergen Yalçın dönemi: “Kariyerimin en önemli günlerinden biri”
A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: “Kariyerimin en önemli günlerinden biri”
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
13:38
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 15:36:12. #7.13#
SON DAKİKA: Yeditepe ekibinin tiroidde yeni hücre keşfi daha az doku alınmasını sağlayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei