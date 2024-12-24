Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Sağlık Hizmetleri İyileştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Sağlık Hizmetleri İyileştiriliyor

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Sağlık Hizmetleri İyileştiriliyor

Yönetmelik, hekim başına düşen nüfusu azaltarak hasta takibini ve tedavisini kolaylaştırıyor.

24.12.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekim başına düşen kayıtlı nüfus sayısının azaltılması dolayısıyla hastalara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlayan yeni aile hekimliği yönetmeliği sayesinde çalışmaların, kronik hastalıkların takibi, erken teşhisi ve tedavisinin yapılmasına yoğunlaşması öngörülüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görevli Aile Hekimi Merve Çakır, gazetecilere, aile hekimliğinin 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'yla ihdas edildiğini belirterek, çıkarılan yönetmeliğin de bu kanunun daha verimli uygulanmasını özendirmek için olumlu yönde değişiklikler içerdiğini anlattı.

Değişiklikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin, teşhis, tedavi, rehabilite, koruyucu sağlık hizmetleriyle kişisel sağlık kayıtlarının daha düzenli tutulmasına imkan sağladığını aktaran Çakır, "Gereksiz ilaç kullanımının önlenmesine yönelik halkımızın bilinçlendirilmesi, kronik hastalıkların düzenli takip edilerek hastalıkların ilerlemeden tespit edilip erken tedaviyle önlenmesi ve aile hekimlerinin çalışmalarını bu yönde özendirmek gibi olumlu değişiklikler yapılmıştır. Yeni yönetmelikte aile hekimlerinin reçete yazmasını kısıtlayan herhangi bir düzenleme yoktur. Sadece akılcı ilaç kullanımını teşvik edici yönde yapılmış olumlu düzenlemeler vardır." diye konuştu.

"Gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilerek halk sağlığının korunması amaçlanıyor"

Çakır, araştırmalara göre Türkiye'de 1000 kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarının Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasından 2,5 kat daha yüksek olduğunu, aynı şekilde ağrı kesici, mide koruyucu gibi ilaçların kullanım oranlarının da bu ortalamanın üstünde olduğunu kaydetti.

Bu durumun vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Çakır, "Gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncini artırmak da asıl gerekli olduğu durumlarda kullanılacak antibiyotiklerin tedavi edici özelliğini zorlaştırmaktadır. Aynı şeyi ağrı kesici, mide koruyucular gibi ilaçlar hakkında da söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni yönetmelikle de gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilerek halk sağlığının korunması amaçlanmış ve aile hekimlerinin bu yönde çalışması için özendirici ve teşvik edici düzenlemeler yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, yeni yönetmeliğin çalışma şartlarına da olumlu etkisinin bulunduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eskiden aile hekimi başına düşen kayıtlı nüfus sayısı 4 bin iken, 3 bin 500'e düşürüldü. Bu durum hastalara daha fazla zaman ayırmamıza olanak sağlayarak hastaların tıbbi konforunu artırmıştır. Bu sayede sorumlu olduğumuz nüfusun kronik hastalık taramalarına rahatlıkla zaman ayırabiliyoruz. Obezite, tansiyon, şeker, kalp, kanser gibi kronik hastalıkları daha kolay takip edip erken teşhis ve tedavi etmemize olanak sağlandı.

Ayrıca, aile hekimlerine, hastaları için hastanelerden randevu alabilme kolaylığı getirildi. Yeni yönetmelikte hastaların hastaneye başvurmalarını engelleyen bir durum yok. Aile hekimlerinin ücretlerinde ise herhangi bir kesintiye gidilmedi. Aksine kronik hastalık taramaları ve akılcı ilaç kullanımına göre verilen teşvik ödemeleriyle maaşlarımızda belirgin artışlar oldu."

Kaynak: AA

Türkiye, kocaeli, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Sağlık Hizmetleri İyileştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:50:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Sağlık Hizmetleri İyileştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.