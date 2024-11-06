Yeni Akciğeriyle Umut Verdi - Son Dakika
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Sağlık

Yeni Akciğeriyle Umut Verdi

Aygün Mengüllü, nakil sonrası ilk nefesini alarak organ bekleyenlere umut oldu.

06.11.2024 23:50
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Yeni akciğer ile ilk nefes...O anlar böyle kaydedildi

Yıllarca akciğer hastası olarak yaşadı, yeni akciğeri ile ilk nefes organ bekleyen hastalara umut oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de yıllarca akciğer hastası olarak yaşayan 47 yaşındaki Aygün Mengüllü'nün nakil sonrası ilk nefes aldığı görüntüler doktorlarının kamerasına yansıdı. Sağlığına kavuşan kadının hikayesi, organ nakli bekleyenlere umut oldu.

Kocaeli Sağlık Müdürlüğü tarafından, 3-9 Organ Bağışı Haftası sebebiyle, kongre merkezinde, 'Hayat kurtarmak, organ bağışının önemi' konulu panel düzenlendi. Panele Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, organ nakli gerçekleştirilen hastalar ile davetliler katıldı.

Uzman Dr. Emine Yurt, organ nakli süreci ve farkındalık konusundan bahsederken, Kocaeli Baro Başkanı Avukat Caner Karakadılar, organ naklinin hukuki sürecini anlattı. Kocaeli Müftü Yardımcısı Muhammet Suiçmez ise organ bağışının islami boyutunu katılımcılar ile paylaştı.

Ağlamayan bebek olarak dünyaya geldi, akciğer hastası olduğu ortaya çıktı

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Funda Aliustaoğlu ise nakil olan hastaların hikayelerini katılımcılar ile paylaştı. 1977 yılında ağlamayan bebek olarak dünyaya gelen Aygün Mengüllü'nün hikayesi salonda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. Aygün'ün hikayesini anlatan Funda Aliustaoğlu, "Tıbbi müdahale ile başlayan süreci çocukluk ve yetişkinlik döneminde KOAH ile mücadele ederek geçmiştir. Tamamen rastlantı ile bir hekimin başka bir hastayı kontrol ettiği sırada Aygün'ün öksürüğünü duymasının ardından bir film istemesiyle mutasyona uğramış Kistik Fibrozis tanısı konulmuştur" dedi.

Önce babasını, sonra annesini kaybetti

Hastalığı tespit eden doktorun Aygün'e, '3 yıl sonra 17 kiloluk bir akciğer makinasıyla yaşam devam etmez, hayatın baharında yaşamın biter, tek çaresi akciğer nakli' dediğini anlatan Funda Aliustaoğlu, "Aygün, önce babasını, sonra annesini kaybetmesi üzerine kardeşi kendisine emanet kalmıştır. Bunun ardından Aygün nakil listesine girmeyi kabul etmiş, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kadavra donörden alınan akciğer ile sağlığına kavuşmuştur" diye konuştu.

Yeni akciğer ile ilk nefes

Akciğer nakli olan Aygün'ün, yeni ciğeri ile aldığı ilk nefes anları salonda bulunanlara izletildi. Doktorların kamerasına yansıyan görüntülerde, ameliyatı gerçekleştiren ekibin Aygün'le konuşması da salonda bulunanlara dinletildi. Başarılı bir operasyon geçiren ekipler Aygün'e, "Sakin ol, bildiğin bir şey bu korkma. Yeni ciğerler ile ilk nefesin sakın korkmuyorsun, derin nefes al. Sakin ol, haydi nefes al, kocaman. Göğsün kalkıyor, çok güzel. İyi misin? Rahat alabiliyor musun havayı? Sesini duyalım" ifadelerini kurdu. Aygün ise yeni ciğeri ile çıkardığı ilk seste doktorlara, 'İyiyim' cevabını verdi. O anlar salonda bulunanlar tarafından ilgiyle izlenirken, nakil bekleyen hastalara da umut oldu.

Kardeşi böbreğini verdi

Bir başka böbrek nakli olan Mehmet Sancak ise hikayesini salondakilerde canlı canlı paylaştı. Böbrek hastası olduğunu anlayamadığını ifade eden Sancak, "Cilt doktoruna yönlendirildim. Ben anlamadım ama böbrekmiş sıkıntım. Böbrekten protein kaçırması oldu. O zaman tahlil yaptırdık ama çok büyük sorun yoktu. İlk nakil olmam gerektiğini, böbreklerin bozulduğunu kalp doktoru söyledi. Nefroloji'ye yönlendirdiler ve böbrek nakli olmam gerektiğini söylediler. Böbrek hastası olduğumda, aile büyüklerimiz ile toplandık. O zamanlar biraz daha iyiydim. Kötüleşince durumum, aile büyüklerim, akrabalarım yardımcı olmak istediler ve kardeşim böbreğini verdi" şeklinde konuştu.

Program, toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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