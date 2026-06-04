Yeni Nesil Radyoterapi Cihazı Bursa'da Hizmete Girdi - Son Dakika
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Yeni Nesil Radyoterapi Cihazı Bursa'da Hizmete Girdi

Yeni Nesil Radyoterapi Cihazı Bursa\'da Hizmete Girdi
04.06.2026 16:33
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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, yapay zeka destekli yeni radyoterapi cihazını tanıttı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kanser tedavisinde kullanılacak yeni nesil radyoterapi cihazını düzenlenen törenle hizmete aldı. Yapay zeka destekli teknolojilerle donatılan sistemin, tedavi süreçlerinde daha hızlı ve hassas sonuçlar sunması hedefleniyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisinde kullanılacak yeni nesil radyoterapi cihazının tanıtımı gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Soner Cander, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sibel Çetintaş ile çok sayıda doktor, akademisyen, hekim, hemşire ve sağlık çalışanı katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde hizmete alınan Elekta Versa HD lineer hızlandırıcı cihazı sayesinde radyoterapi altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiği belirtildi. Yüzey takip sistemi, 6 serbestlik dereceli tedavi masası, yapay zeka destekli konturlama ve GPU destekli doz hesaplama teknolojileriyle donatılan cihazın, kanser tedavilerinde daha yüksek hassasiyet ve etkinlik sağlaması amaçlanıyor.

Programda konuşan Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sibel Çetintaş, teknolojik gelişmelerin kanser tedavisindeki önemine dikkat çekerek, "Kanserle mücadelede erken tanı kadar, doğru teknolojiyle desteklenen etkin tedavi yöntemleri de büyük önem taşımaktadır. Hastanemize kazandırılan bu yeni cihaz sayesinde hem bölgemizdeki hem de çevre illerden gelen hastalarımıza daha güçlü sağlık hizmeti sunabileceğiz" dedi.

Yüzey takip sistemi sayesinde hastaların tedavi sırasında milimetrik hassasiyetle takip edilebildiği, 6 serbestlik dereceli masa ile tümörün çok daha doğru hedeflenebildiği ifade edildi. Yapay zeka destekli konturlama teknolojisinin tedavi planlama süresini kısaltırken, GPU destekli doz hesaplama sisteminin ise gerçeğe en yakın doz dağılımını çok daha kısa sürede hesaplayabildiği kaydedildi.

Yeni cihazın devreye alınmasıyla birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin akademik ve klinik kapasitesinin daha da güçleneceği, aynı zamanda sağlık alanındaki bilimsel çalışmalara da önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. Program, cihazın tanıtımının ardından yapılan incelemeler, kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yeni Nesil Radyoterapi Cihazı Bursa'da Hizmete Girdi - Son Dakika

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