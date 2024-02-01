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Yenidoğan bebek helikopterle Van sevk edildi - Son Dakika
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Sağlık

Yenidoğan bebek helikopterle Van sevk edildi

Yenidoğan bebek helikopterle Van sevk edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde metabolik asidozu tanısıyla tedavi gören 8 günlük yenidoğan bebek, Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansla Van'a taşındı. Bebek, Van Ferit Melen Havalimanında bekleyen ambulansa alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

01.02.2024 17:00
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Yenidoğan bebek helikopterle Van sevk edildi

VAN - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde metabolik asidozu tanısıyla tedavi gören yenidoğan bebek, helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Şemdinli'de dünyaya gelen 8 günlük bebeğin metabolik asidozu tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulans havalandı. Şemdinli'ye ulaşan ambulans helikopter, yenidoğan bebeği alarak Van Ferit Melen Havalimanına taşıdı. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan bebek tedavisi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi nakledildi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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