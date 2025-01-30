Yer Elması Patates Gibi Yetiştiriliyor - Son Dakika
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Sağlık

Yer Elması Patates Gibi Yetiştiriliyor

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Sivas'ta yer elması patates gibi ekilerek çoğaltıldı, şeker hastalığı için faydalı olduğu biliniyor.

30.01.2025 12:26
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Doğada kendiliğinden yetişen yer elmasını, patates gibi ekip çoğaltmayı başardı

SİVAS - Sivas'ta bir üretici doğada kendiliğinden yetişen yen almasını, patates gibi tarlasına ekerek çoğaltmayı başardı. Özellikle kış aylarında tüketilen yer elması, bir çok hastalığa da şifa oluyor.

Doğadan toplanan yer elmasının ekimi ilkbahar aylarında yapılmıştı. Patates gibi toprağa ekilen elmaların hasadına başlanıldı. Pazarlarda da kilosu 50 liradan satılan yer elmasının, bünyesinde barındırdığı A ve B vitaminleri sayesinde birçok hastalığa iyi gelmesiyle biliniyor. İdrar söktürücü, kabızlık önleyici, yaşlanmaya karşı etkili ve diyet menülerinde de yer alan bu meyve özellikle de şeker hastalığına iyi gelmesiyle halk arasında biliniyor. Yer elmasının küçüklerinin tohum olarak kullanıldığını ifade eden pazarcı esnafı Ethem Yıldız, yer elmasının çok hızlı bir şekilde üreyip çoğaldığını söyledi.

"Şeker hastası olan komşularıma da veriyorum"

Bahçesinden hasat ettiği yer elmalarından şeker hastası olan komşularına da verdiğini söyleyen Kadir Karakaş, "İlkbaharda patates eker gibi küçüklerini ektik, kışın da ayazını yedikten sonra söküyoruz. Birçok hastalığa faydalı, cildi güzelleştirir, sindirim sistemini düzenler, bağırsaklara iyi gelir ve özellikle şeker hastalığına iyi gelmesiyle bilinir. Bahçemizden söktükten sonra şeker hastası olan komşularıma da veriyorum. Karın ayazını yediği zaman daha lezzetli oluyor, yemeyenler pişman olur" diye konuştu.

"Sebze ve meyveden daha çok satılıyor"

Kış aylarında yer elmasının pazarlarda sebze ve meyvelerden daha çok talep gördüğünü ifade eden Ethem Yıldız, "Ocak ayında toprak altından kazılarak toplanır. Sivas'ın bazı yerlileri ve başka illerden gelenler yer elmasının ne olduğunu biliyorlar buraya gelip almak istiyorlar. İstanbul İzmir gibi illerimize de kargo ile yer elmalarımızı gönderiyoruz. Şeker hastalığı gibi birçok hastalığa da iyi gelmektedir. Yer elmasının küçüklerini tekrardan toprağa gömerek tohum olarak kullanılabilir. Yer elması çok arsız bir meyvedir, tohuma veya gübreye gerek duymadan toprak altında da kendi kendine üreyerek çoğalabiliyor. Kış aylarında yer elmasına talep daha fazla, diğer sebze ve meyvelerden de daha fazla satılıyor. Biz de köylülerden alıyoruz, kilosunu da 50 liradan satıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yer Elması Patates Gibi Yetiştiriliyor - Son Dakika

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