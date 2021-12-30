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Yerli aşı TURKOVAC'a vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC'a vatandaşlardan yoğun ilgi

30.12.2021 17:37

Yerli aşı TURKOVAC'a vatandaşlardan yoğun ilgi Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başladı.

Yerli aşı TURKOVAC'a vatandaşlardan yoğun ilgi

ANKARA - Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başladı. Vatandaşlar yerli aşı TURKOVAC'a yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında bilim kurulu üyeleri ile birlikte Ankara Şehir Hastanelesine giderek hatırlatma dozunu yerli aşı TURKOVAC ile olmuştu. Aşı sonrasında yaptığı açıklamada, bugünden itibaren şehir hastanelerinden başlamak üzere yerli aşı TURKOVAC'ın erişime açıldığını duyurmuştu. Bugün itibariyle TURKOVAC olmak isteyen vatandaşlar şehir hastanelerine koştu. TURKOVAC aşısını sabırsızlıkla beklediğini ve geldiği an da hemen aşı olmaya geldiğini kaydeden Özlem Bahar, "Öğretmenim, TURKOVAC aşısını sabırsızlık ile bekliyorduk nihayet geldi. Ben 3 doz Sinovac olmuştum. Ama TURKOVAC çıktığı için de çok mutluyum. İnşallah vatanımıza ve milletimize hayırlı olur. Biz araştırma sürecini de eşimle birlikte ailecek takip ediyorduk. Yerli ve milli olan her şeyi sonuna kadar destekleyen evet diyen bir aileyiz. Keşke TURKOVAC, Sinovac'tan önce çıksaydı da diğer aşılarımı da onunla olabilseydim. Şuan da gerçekten çok mutluyum. İçimiz rahat bir şekilde devletimize güvenerek aşımızı olduk" ifadelerini kullandı.

"Devletimize güvendiğim ve destek olmak istediğim için TURKOVAC oldum"

Daha önce iki doz Biontech aşısı olan ve hatırlatma dozu için TURKOVAC'ın seri üretim onayı almasını dört gözle beklediğini vurgulayan Mehmet Kalay, "Ben ilk 2 aşımı Biontech olmuştum ve hatırlatma dozumu da TURKOVAC ile oldum. Devletimiz aşı çıkardığı için ve ben de devletimize güvendiğim ve destek olmak istediğim için TURKOVAC oldum. Tüm Türk halkını TURKOVAC olmaya davet ediyorum. Sonuçta kendi üretimimiz. Vatanımıza, devletimize ve milletimize güveniyoruz. Yerli aşıyı bilerek bekledim, çünkü TURKOVAC olmak istedim" şeklinde konuştu.

"Alman aşısını olduktan sonra 3 ay geçmişti, 1 hafta daha TURKOVAC için bekledim"

TURKOVAC olmak için 1 hafta daha beklediğini söyleyen Gazi Koç, "İki doz Biontech aşısı olmuştum. Dün Bakan Bey de yaptırdı. Biz de kendi hocalarımıza ve doktorlarımıza güvendik. Hatırlatma dozunda da yerli aşıyı tercih ettim. Güveniyorum hocalarımıza ikinci doz Alman aşısını olduktan sonra 3 ay geçmişti, 1 hafta daha TURKOVAC için bekledim" diye konuştu.

Yerli aşı TURKOVAC'a vatandaşlardan yoğun ilgi
Yerli aşı TURKOVAC'a vatandaşlardan yoğun ilgi
Yerli aşı TURKOVAC'a vatandaşlardan yoğun ilgi

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Koronavirüs, TURKOVAC, Ankara, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli aşı TURKOVAC'a vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika


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