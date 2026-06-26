Yerli Kalp-Akciğer Makinesi ile İlk Ameliyat Başarıyla Gerçekleşti

TÜRK mühendisleri ve hekimleri tarafından açık kalp cerrahisinde kullanılmak üzere geliştirilen yerli ve milli kalp-akciğer makinesi 'LIFELINE HLM' ile gerçekleştirilen ilk operasyon, başarıyla tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yerli cihazla ameliyat olan Bülent Yeniay'ı (51) ziyaret ederek, "Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli; Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda" dedi.

ASELSAN tarafından geliştirilen, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları ise Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından gerçekleştirilen yerli ve milli kalp-akciğer makinesi 'LIFELINE HLM', ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen koroner arter hastası Bülent Yeniay'ın açık kalp ameliyatında kullanıldı. Yeniay'ın ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ameliyat olan Bülent Yeniay'ı hastanede ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na, TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Dökmen, ASELSAN Sağlık Program Direktörü Fatih Tan, Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Levent Öztürk ve Göğüs Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Çağrı Yayla eşlik etti.

'TÜRK SAĞLIK SANAYİSİNDE DÖNÜM NOKTASI'

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Memişoğlu, bugünün gurur günü olduğunu ifade ederek, "Türk sağlık sanayisinde dönüm noktalarından bir tanesi. Bugün ASELSAN'ımızın ürettiği; yazılımıyla, dizaynıyla kendilerinin oluşturduğu; mühendisleriyle, hekimleriyle beraber çalışıp bundan 5-6 ay evvel ilk defa hayvan deneylerinde bitirdikleri yerli akciğer kalp makinemizle Bilkent Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirdiler. ve bugün de hastamızı ziyarete geldik. Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli; Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlıkta Türkiye Yüzyılı'nı yaşamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Ben başhekiminden, Ümit hocamızdan ASELSAN'ımıza kadar bütün mühendis arkadaşlara, ekibe milletim adına teşekkür ediyorum. Biz bir araya geldiğimizde birlikte hareket ettiğimizi, gücümüzü birleştirdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey olmadığına inanıyoruz" dedi.

'DÜNYADA İDDİALI HALE GELMEYE HAZIRIZ'

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden bir tanesi olacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buna çalışıyoruz. Ama bizim çalışmamız esasında buradaki arkadaşların başarısı ve yeteneği sayesinde; onların hizmetkarı olarak çalışıyoruz. Onlar gerçekten bizim kahramanlarımız. Mühendisinden doktoruna, hekimine, sağlık çalışanına kadar onlar bir araya geldiği zaman dünyanın en teknolojik cihazını yerli olarak üretebiliyorlar ve bugün de hastamızda bunu kullanarak hastamıza şifa veriyorlar. Biz medeniyet olarak ülke olarak iyilik tarafıyız, doğruluk tarafıyız, insanlara yardım eden, nerede bir düşkün varsa nerede bir mağduru varsa onlara koşan insanlarız. Onun için esasında sağlık da dünyada iyilik tarafı. Biz de elimizden geldiğince bu iyilik tarafının daha iyi olması için hem teknolojisini hem cihazını üretmeye ve dünyada iddialı hale gelmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.