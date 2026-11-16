Yıldızhan akciğer kanserinde erken teşhisin tam iyileşme sağlayabildiğini söyledi - Son Dakika
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Yıldızhan akciğer kanserinde erken teşhisin tam iyileşme sağlayabildiğini söyledi

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Yıldızhan akciğer kanserinde erken teşhisin tam iyileşme sağlayabildiğini söyledi
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Doç. Dr. Akın Yıldızhan, akciğer kanserinde erken teşhisin tamamen kurtulma ya da daha uzun ve kaliteli yaşam sağlayabildiğini belirtti. Yıldızhan, risk altındakilerin yıllık kontrollerini aksatmamasını ve düşük doz bilgisayarlı tomografi taraması için doktoruna danışmasını istedi.

AKCİĞER kanserinin dünyada en sık görülen ve en ölümcül kanser türleri arasında yer aldığını belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Akın Yıldızhan, "Akciğer kanserinde erken tanı sayesinde hastalıktan tamamen kurtulmak veya daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürmek mümkün olabiliyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi ve düşük doz bilgisayarlı tomografiyle tarama konusunda hekimlerine danışması büyük önem taşıyor" dedi.

Akciğer kanseri, dünyada kanser kaynaklı ölümlerin önemli nedenleri arasında yer alıyor. Hastalığın gelişiminde sigara kullanımı başta olmak üzere çevresel ve mesleki maruziyetler önemli rol oynarken öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı ve ses kısıklığı gibi belirtiler dikkat edilmesi gereken şikayetler arasında bulunuyor. 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında değerlendirmelerde bulunan İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Akın Yıldızhan, akciğer kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

'SİGARA EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ'

Akciğer kanserinin en önemli nedeninin tütün kullanımı olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldızhan, "Sigara, puro ve pipo gibi tütün ürünlerinin kullanımı akciğer kanserinin en sık nedenidir. Asbest, radon, uranyum, arsenik, berilyum, kadmiyum ve vinil klorür gibi zararlı maddelere maruz kalmak, radyasyon, hava kirliliği ve ailede akciğer kanseri öyküsünün bulunması da diğer risk faktörleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

'UZUN SÜREN ÖKSÜRÜK VE KANLI BALGAM GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Akciğer kanserinde görülen belirtilerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Yıldızhan, "Öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, sık akciğer enfeksiyonu geçirme ve ses kısıklığı hastalığın en sık görülen belirtileri arasında bulunuyor. Göğüsten omuza ve kola yayılan ağrılar da görülebiliyor. Özellikle uzun süre devam eden öksürük, kanlı balgam ve açıklanamayan nefes darlığı gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekiyor" dedi.

'ERKEN TANI TEDAVİ ŞANSINI ARTIRIYOR'

Akciğer kanserinde erken teşhisin tedavi başarısı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Yıldızhan, "Hastalık erken dönemde tespit edildiğinde tamamen iyileşmek veya daha uzun ve kaliteli bir yaşam süresine ulaşmak mümkün olabiliyor. Özellikle risk grubunda bulunan kişilerin yıllık kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor. Bu kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografiyle tarama yapılması erken tanı açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'TANI GÖRÜNTÜLEME VE BİYOPSİYLE KONULUYOR'

Akciğer kanserinin tanı sürecinde görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını belirten Doç. Dr. Yıldızhan, "Görüntüleme yöntemleriyle akciğerdeki tümör tespit ediliyor. Ardından biyopsi yöntemiyle şüpheli bölgeden doku örneği alınarak inceleme yapılıyor ve kesin tanı konuluyor" diye konuştu.

'HASTALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 20'Sİ AMELİYAT ŞANSI YAKALAYABİLİYOR'

Akciğer kanserinde temel tedavi yöntemlerinden birinin cerrahi olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldızhan, "Teşhis edilen hastaların yaklaşık yüzde 20'si ameliyat olma şansını yakalayabiliyor. Cerrahi tedavinin mümkün olmadığı hastalarda ise kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi gibi onkolojik tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Gelişen tedavi seçenekleri sayesinde ameliyat edilemeyen hastalarda da tatmin edici sonuçlar elde edilebiliyor" dedi.

Kaynak: DHA
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