Yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika
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Yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetişti

17.03.2022 13:15

Yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetiştiAĞRI Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan anne ve bebeği sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetişti

AĞRI Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan anne ve bebeği sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Beklemez köyünde yaşayan anne Muhsine Oğur ve 2 aylık bebeği Helin Oğur'un hastalığı şiddetini arttırınca durum yakınları tarafından 112 Sağlık Ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine ekipler biri paletli olmak üzere 2 ambulansla yola çıktı. 10 kilometrelik yolu paletli ambulansla aşarak hastaya ulaşan ekipler, evde yaptıklarını ilk müdahalenin ardından anne ve bebeğini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetişti
Yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetişti
Yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetişti

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Ağrı, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika
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