Yorgunluğun Sebepleri Ciddiye Alınmalı - Son Dakika
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Yorgunluğun Sebepleri Ciddiye Alınmalı

Yorgunluğun Sebepleri Ciddiye Alınmalı
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Sürekli yorgunluk bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Uzmanlar erken değerlendirme öneriyor.

Sürekli devam eden yorgunluk ve halsizliğin yalnızca yoğun yaşam temposundan kaynaklanmayabileceğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, uzun süren yorgunluk şikayetlerinin bazı önemli sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söyledi.

Günlük yaşamda sık karşılaşılan şikayetlerden biri olan yorgunluğun birçok farklı nedeni olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, özellikle dinlenmeye rağmen geçmeyen ve yaşam kalitesini etkileyen halsizliklerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"Yorgunluk bazı hastalıkların ilk belirtisi olabilir"

Sürekli yorgunluğun vücudun verdiği önemli bir sinyal olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, "Yorgunluk her zaman yoğun çalışma veya uykusuzlukla açıklanamaz. Kansızlık, tiroid hastalıkları, vitamin ve mineral eksiklikleri, diyabet, enfeksiyonlar, uyku bozuklukları ve bazı kronik hastalıklar uzun süren halsizliğe neden olabilir" dedi.

Özellikle kişinin günlük alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen ortaya çıkan sürekli yorgunlukların araştırılması gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, erken değerlendirmenin altta yatan nedenlerin belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

"Basit görünen şikayetler önemsenmeli"

Yorgunluk şikayetinin bazen basit nedenlerden kaynaklanabileceği gibi daha ciddi sağlık sorunlarının da işareti olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, "Hastanın yaşı, yaşam tarzı, beslenme düzeni ve eşlik eden diğer şikayetleri birlikte değerlendirilmelidir. Gerekli görülen durumlarda yapılacak kan tetkikleri ve muayenelerle birçok hastalık erken dönemde tespit edilebilir" şeklinde konuştu.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının enerji düzeyi üzerinde önemli etkisi olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, "Düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve uygun fiziksel aktivite vücudun genel sağlığını destekler. Ancak bu önlemlere rağmen devam eden yorgunluklarda mutlaka uzman görüşü alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Vücudun verdiği sinyalleri göz ardı etmeyin"

Uzun süren halsizlik ve yorgunluğun ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, "Özellikle açıklanamayan kilo kaybı, ateş, gece terlemesi, nefes darlığı, çarpıntı veya günlük aktiviteleri zorlaştıran yorgunluk gibi durumlarda sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, düzenli sağlık kontrollerinin hastalıkların erken fark edilmesi ve yaşam kalitesinin korunması açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yorgunluğun Sebepleri Ciddiye Alınmalı - Son Dakika

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