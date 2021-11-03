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Youtuberlardan aşılama kampanyasına destek - Son Dakika

Youtuberlardan aşılama kampanyasına destek

03.11.2021 17:22

Youtuberlardan aşılama kampanyasına destek Sağlık Bakanlığı, YouTube iş birliğiyle Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için bir proje hayata geçirdi.

Youtuberlardan aşılama kampanyasına destek

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, YouTube iş birliğiyle Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında YouTube içerik üreticileri ile Korona virüs Bilim Kurulu üyeleri bir araya gelerek, "Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol" temasıyla videolar hazırlandı.

Covid-19 aşılarının tüm dünyada sağlık otoriteleri tarafından onaylanması ile hedef toplumun tamamının aşılanmasını sağlamak oldu. Yetişkin nüfusun büyük oranda aşılanmasının ardından hastalığa yakalanma oranı genç yaş grubunda artmaya başladı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, YouTube ile Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için bir proje hayata geçirdi.

Ünlü YouTuberlar Korona virüs Bilim Kurulu üyelerine sordu

"Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol" projesi kapsamında hazırlanan videolarda YouTube'un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu üyeleriyle Covid-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerine konuşarak, uzmanlara Google'da en çok aranan soruları sordu.

Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer'in Covid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar, Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından, YouTube Türkiye resmi kanalından ve www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol linkinden izlenebilecek.

Youtuberlardan aşılama kampanyasına destek
Youtuberlardan aşılama kampanyasına destek
Youtuberlardan aşılama kampanyasına destek
Youtuberlardan aşılama kampanyasına destek

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Youtube, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Youtuberlardan aşılama kampanyasına destek - Son Dakika


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