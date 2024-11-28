Yozgat'ta Depremzede Çocuklara Oyun Terapisi - Son Dakika
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Sağlık

Yozgat'ta Depremzede Çocuklara Oyun Terapisi

Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi, depremzede çocuklara oyun terapisi ile psikososyal destek sağlıyor.

28.11.2024 12:18
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Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezinde çocuk gelişim uzmanları, depremzede çocuklara özel oyun terapisiyle destek oluyor.

Sağlık Bakanlığının tüm illerde başlattığı uygulama kapsamında açılan merkezde, beslenme, kronik hastalıklar, fiziksel aktivite, kanser erken teşhis, kanser tarama, ruh sağlığı ve çocuk gelişimi gibi birçok alanda farklı yaş gruplarından kişilere ücretsiz hizmet veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından farklı şehirlerden Yozgat'a yerleşen ve depremin etkilerini üzerinden atamayan 130 çocuk da merkezde pisikososyal destek hizmeti aldı.

Merkezdeki çocuk gelişim uzmanlarınca kukla, kutu, nefes, öykü ve masal oyunları terapilerinin yanı sıra dikkat etkinlikleriyle de çocukların depremin olumsuz etkilerini atlatmaları için destek sağlanıyor.

820 kişiye hizmet verildi

Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Çocuk Gelişim Uzmanı Şeyma Örs, AA muhabirine, merkezde 0-18 yaş arası çocuklara danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

Merkezde bu yıl 30'u depremzede çocuk olmak üzere 820 kişiye hizmet verdiklerini anlatan Örs, geçen yıl ise merkezden 100 depremzede çocuğun faydalandığını belirtti.

Bu yaş grubundaki çocuklara özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle psikososyal destek hizmeti sunulduğunu dile getiren Örs, "Çocukların deprem kaygılarını ve korkularını yenmeleri için duygu regülasyonu ve oyun terapisi eğitimleri veriyoruz. Hem çocuklarla bireysel çalıştık hem de ailelere eğitim verdik. Depremzede aile ve çocuklarımız haricinde de dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklara da destek oluyoruz. Onlara dikkat egzersizlerini uyguluyoruz. Ailelere de danışmanlık hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

Örs, sorunun kaynağını tespit edip, hem aileyle hem de çocukla çalışarak depremin olumsuz etkilerinin daha hızlı atlatılmasını sağladıklarını ifade etti.

"Çocuğum korkularını yendi, eski haline döndü"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden depremin üçüncü günü ailesiyle Yozgat'ta geldiklerini aktaran 3 çocuk annesi Kader Yürek de 2 seneye yakın süredir sağlıklı hayat merkezinin hizmetlerinden faydalandıklarını söyledi.

Çocuklarının deprem kaygısı yaşadığı için çocuk gelişimi uzmanından psikososyal destek aldığını ifade eden Yürek, "3 çocuğum var, ikisi deprem korkusunu yendi. Önceleri tek başlarına bir şey yapamıyorlardı. Her şeyi bizimle yapıyorlardı. Buraya geldikten sonra evde tek kalmaya başladılar. Burada gerçekleştirdikleri etkinliklerle korkularını yendiler." dedi.

Yürek, depremin çocukların eğitimini de olumsuz etkilediğine değinerek, "Çocuğum uzmanımızdan destek alırken ben de kurum içinde psikoloğa gittim, orada destek gördüm. Depremden çıktığım için çok kötüydüm. Psikoloğumuz deprem korkumuzu yenmek ve çocuklarıma destek olmam için bana çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Pazarcık'tan kardeşi ile Yozgat'a gelen depremzede Hatice Yürek ise oğlunun depremin etkilerinden kurtulması için 6 aydır sağlıklı hayat merkezinden destek aldığını anlatarak şunları kaydetti:

"Deprem dolayısıyla oğlum çok korktuğu için çocuk gelişim uzmanına getirdik. Çocuk gelişimcimiz oyunlar ve etkinliklerle oğlumun deprem korkusunu yenmesini sağladı. Çocuğum korkularını yendi, eski haline döndü."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Yozgat'ta Depremzede Çocuklara Oyun Terapisi - Son Dakika

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