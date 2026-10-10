Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde meme kanseri standı erken teşhise dikkat çekti

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla farkındalık standı açıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek ve toplumda farkındalığı artırmak amacıyla hastanede etkinlik düzenlendi.

Hastanede kurulan standı ziyaret eden Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi, düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği ve hastalığa ilişkin farkındalığın artırılması konularında bilgilendirme yapıldı.