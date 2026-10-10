Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde meme kanseri standı erken teşhise dikkat çekti

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde meme kanseri standı erken teşhise dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında farkındalık standı açıldı. Stantta erken teşhis ve düzenli sağlık kontrolleri anlatıldı; Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı da standı ziyaret edip bilgi aldı.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla farkındalık standı açıldı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek ve toplumda farkındalığı artırmak amacıyla hastanede etkinlik düzenlendi.
Hastanede kurulan standı ziyaret eden Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Etkinlikte vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi, düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği ve hastalığa ilişkin farkındalığın artırılması konularında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?