Yürüyemeyen Kadın Mikrocerrahi ile Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Yürüyemeyen Kadın Mikrocerrahi ile Sağlığına Kavuştu

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74 yaşındaki Gülşen Güler, mikrocerrahi ile ameliyat edilerek yeniden yürümeye başladı.

20.12.2024 10:40
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Oğlunun kucağında geldiği doktordan yürüyerek çıktı

Yatağa bağımlı halde geldi mikrocerrahi yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

ADANA - Adana'da sinirlerindeki sıkışmadan dolayı yürüyemeyen ve şiddetli ağrılar çeken 74 yaşındaki yaşlı kadın mikrocerrahi yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Oğlunun kucağında doktora gelen yaşlı kadın, "Şimdi yürüyerek çıkıyorum. Rahatladım. Tatlı bir uykuya kavuştum" dedi.

Adana'da yaşayan skolyoz hastası 74 yaşındaki Gülşen Güler, her iki bacağına vuran şiddetli ağrılar nedeniyle bacaklarını kullanamaz hale geldi. Düşme sonucu kaburga kemiği de kırılan yaşlı kadın için oğlu, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e ulaşarak annesinin durumunu iletti. Doktorların yüksek riskli görüp ameliyat önermediği Güler, Prof. Dr. Şen'in tetkikleri inceleyerek riskleri anlatmasının ardından ameliyat olmaya karar verdi. 2 saatlik ameliyatta omurga darlığındaki sinire baskı yapan kemik alınarak baskı ortadan kaldırıldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Gülşah Güler, artık yürüyebiliyor, geceleri ağrısız uyuyabiliyor.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hastasına belde dar kanal nedeniyle mikrocerrahi yolla ameliyat yaptıklarını belirterek, "Hastanın ameliyattan önce sağ kalçadan bacağa vuran ağrı fazla olmak üzere her iki kalçadan da bacağa vuran ağrı, geceleri uyutmuyordu. Yürüyemiyordu. Ayakta dahi duramıyordu. Rotoskolyoz ve dar kanalı vardı. Bir müddet önce de bir düşme öyküsü vardı. Düşme rotoskolyoz dar kanalı olanlarda sinirde sıkışmayı arttırıyor. Buna bağlı olarak ağrı ve kuvvet kaybı gelişiyor. Felçlik gelişiyor. Kendisine gezdirmişler haklı olarak meslektaşlarımız da yüksek risk vermişler. 'Masada kalır' demişler. Ama bunun oranlarını iyi anlatmak gerekiyor" diye konuştu.

"Riski anlatıp, riski almak gerekiyor"

Aile ile her türlü riskleri uygun bir dille konuştuktan sonra cerrahi tedavi yapmayı uygun gördüğünü söyleyen Şen, "Aileler bu konularda çaresiz. Hiç birimizin hiç kimseyi yatalak bırakmaya hakkı yok. Riski anlatıp, riski almak gerekiyor yaptığımız şey bu. Uygun bir dille anlattık. Bütün ilgili branşlara da gösterdik. ve ameliyatını da mikrocerrahi yoluyla yapıp herhangi bir titanyum vidaları koymadan ayağa kaldırdık. Oğlunun kucağında ihtiyaçlarını karşılarken, dahi tekerlekli sandalye ile getirilip götürülüyordu. Kendisinin ifadesi 'çok şükür uyuyorum, ayaktayım, yürüyorum' diyor dua ediyor. Biz de mesleğimizi aşkla yapmanın onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"'Masada mı kalırım acaba?' diyordum ama şimdi iyiyim"

74 yaşındaki Gülşen Güler de doktorunun sayesinde ayağa kalktığını söyleyerek, "Bir türlü yatamıyordum, ayakta duramıyordum. Hele sağ ayağım felçti resmen. Ayaklarıma iğne dürtüyorlardı yine hissetmiyordum. Şimdi çok iyiyim. Rahatım Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Şimdi yürüyerek çıkıyorum. Rahatladım. Tatlı bir uykuya kavuştum. Korkuyordum ameliyat olmaktan 'ne olur ne olmaz' diye. 'Masada mı kalırım acaba?' diyordum ama şimdi iyiyim Allah'ıma binlerce şükürler olsun" dedi.

Yürüyemeyen Kadın Mikrocerrahi ile Sağlığına Kavuştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yürüyemeyen Kadın Mikrocerrahi ile Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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