Yüzücü Kulağı: Yaz Aylarında Kulak Sağlığına Dikkat!

01.06.2026 13:26
Yaz aylarında deniz ve havuz kullanımıyla dış kulak yolu enfeksiyonları artıyor. Kulak sağlığına dikkat!

Yaz aylarında deniz ve havuz kullanımının artmasıyla kulakta su kalması ve nemli ortamların etkisiyle 'yüzücü kulağı' olarak bilinen dış kulak yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını belirten Prof. Dr. Cenk Evren, bu dönemde kulak sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaz aylarında deniz ve havuz kullanımının artmasıyla dış kulak yolu enfeksiyonlarında da gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor. Halk arasında 'yüzücü kulağı' olarak bilinen otitis eksterna, özellikle sıcak ve nemli ortamların etkisiyle daha sık ortaya çıkıyor. Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cenk Evren, kulakta uzun süre su kalmasının ve dış kulak yolunun tahriş edilmesinin enfeksiyon riskini artırabileceğini belirterek yaz aylarında kulak sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şiddetli kulak ağrısı ilk belirtilerden biri olabilir

Yüzücü kulağında belirtilerin genellikle hafif kaşıntı ve rahatsızlık hissiyle başladığını belirten Prof. Dr. Cenk Evren, "Enfeksiyon ilerledikçe kulak ağrı belirgin şekilde artıyor. Kulak kepçesinin çekilmesi veya kulak önündeki kıkırdak bölgeye basılmasıyla ağrı hissedilmesi önemli bulgulardandır. Kulakta dolgunluk hissi, işitmede azalma ve akıntı da görülebilir. İleri vakalarda ağrı yüz ve boyun bölgesine yayılır. Ateş ve lenf bezlerinde şişlik gibi belirtileri de tabloya eşlik eder. Bazı hastalarda ağrı özellikle gece saatlerinde belirgin şekilde artmaktadır. Kulak kanalındaki ödem nedeniyle geçici işitme azalması da görülebiliyor. Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden değerlendirme yapılması önemlidir" dedi.

Şeker hastaları daha fazla risk altında bulunuyor

Şeker hastaları, işitme cihazı kullananlar ve dış kulak yolu cildinde egzama veya sedef hastalığı bulunan bireylerde riskin daha yüksek olabileceğini belirten Prof. Dr. Cenk Evren, "Bu kişiler özellikle yaz aylarında kulak sağlığı konusunda daha dikkatli olmalıdırlar. Kulak kanalının sık temizlenmesi veya sert cisimlerle karıştırılması enfeksiyon gelişimini kolaylaştırır. Kulak kiri sanılanın aksine koruyucu bir görev üstlenir. Ayrıca dalış sporlarıyla uğraşanlar, uzun süre kulaklık kullananlar ve nemli çalışma ortamlarında bulunan kişilerde de dış kulak yolu enfeksiyonları daha sık görülebiliyor. Risk grubunda bulunan bireyler kulaklarında gelişen şikayetleri göz ardı etmemelidir" şeklinde konuştu.

Belirtiler azalsa bile tedaviye devam edilmeli

Dış kulak yolu enfeksiyonlarında tedavinin enfeksiyonun şiddetine göre planlandığını belirten Prof. Dr. Cenk Evren, "Kulak kanalının temizlenmesi ve uygun kulak damlalarının kullanılması tedavinin temelini oluşturur. Bazı durumlarda ağrı kesici tedaviler veya ağızdan kullanılan ilaçlar da gerekebilir. Kulak kanalında belirgin şişlik gelişen hastalarda ilaçların etkili şekilde uygulanabilmesi için özel uygulamalardan yararlanılıyor. Tedavi sürecinde ilaçların önerilen süre boyunca düzenli kullanılması çok önemlidir. Belirtiler azalsa bile tedavinin erken bırakılmamalıdır. Enfeksiyonun kontrol altına alınabilmesi için kulağın kuru tutulmasının da tedavinin önemli bir parçasıdır" dedi.

Kulak sağlığını korumak için bu hatalardan kaçının

Yaz aylarında dış kulak yolu enfeksiyonlarından korunmak için bazı basit önlemlerin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Cenk Evren, "Yüzme veya duş sonrasında kulakta kalan suyun uzaklaştırılması gerekiyor. Kulak kanalına pamuklu çubuk, toka veya benzeri cisimlerin kesinlikle sokulmaması gerekiyor. Enfeksiyon döneminde kulak kuru tutulmalıdır. Özellikle yüzme sonrasında başın yana eğilerek kulakta kalan suyun boşaltılması faydalıdır. Kulaklar temiz bir havlu ile nazik şekilde kurulanmalıdır. Kulak ağrısı, akıntı veya işitme azalması gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulması gerekir" şeklinde sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

