Zeytin Yaprağı Diyabet Riskine Karşı Araştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Zeytin Yaprağı Diyabet Riskine Karşı Araştırılıyor

21.08.2025 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi'nde hidroksitirozol içeren zeytin yaprağı ile diyabet kaynaklı böbrek hasarı araştırılacak.

Karabük Üniversitesinde yürütülen TÜBİTAK destekli projeyle zeytin yaprağında bulunan güçlü antioksidan "hidroksitirozol"ün diyabete bağlı böbrek hasarına karşı koruyucu etkisi araştırılacak.

Projenin yürütücülüğünü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Derya Çınar, araştırmacılığını ise Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Eyüp Altınöz, Dr. Öğretim Üyesi Feyza Başak ve Dr. Öğretim Üyesi Tansu Kuşat'ın üstlendiği çalışmayla diyabet kaynaklı böbrek hasarına karşı yeni bir koruyucu maddenin varlığının test edilmesi hedefleniyor.

Proje sonuçlarının, uluslararası akademik dergilerde yayımlanarak bilim dünyasına katkı sağlaması ve uzun vadede yeni alternatif tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük etmesi bekleniyor.

"Çalışmamızın deney kısmını bu ay başlatıyoruz"

Prof. Dr. Altınöz, AA muhabirine, hem dünyada hem de Türkiye'de diyabet hastalığının yaygın olarak görüldüğünü söyledi.

Diyabetin en önemli komplikasyonlarından birinin de "nefropati" denilen böbrek hasarı olduğunu belirten Altınöz, buradan yola çıkarak oluşturdukları projeyi TÜBİTAK'ın desteklediğini, çalışmanın deney kısmını bu ay başlatacaklarını kaydetti.

Altınöz, zeytin yaprağında bulunan güçlü antioksidan "hidroksitirozol" ile böbrek hasarını tedavi etmeye çalışacaklarını anlatarak, bilim dünyasına böbrek hasarı üzerinde koruyucu olup olmadığını ilan edeceklerini bildirdi.

Diyabet hastalığında zeytin yaprağı özütüyle ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını aktaran Altınöz, çalışmanın özgün değere sahip olduğu için TÜBİTAK tarafından desteklemeye uygun görüldüğünü söyledi.

Projenin yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Çınar da diyabetin en çok böbreklere zarar verdiğini belirtti.

"Hidroksitirozol" ile diyabet üzerine yapılmış çalışmanın bulunmadığını ifade eden Çınar, "Yaptığımız çalışmada vücuttaki melatonini de aldık. Yaşlanma ile melatonin azalıyor. Melatonin çok güçlü bir antioksidan ve vücuda çok iyileştirici etkileri var hem de yaşlandıkça beslenme bozuklukları, stres gibi faktörler tabi vücutta biriktikçe diyabet oranı da artıyor. İkisi birleşince vücutta büyük problemlere sebep oluyor. Böbrek hasarı da bunlardan bir tanesi ve en önemlisi." ifadesini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Başak ise yürütecekleri çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Perkütan stabilizasyon ameliyatı yapıldı

Karabük'te perkütan stabilizasyon (kapalı omurga vida) ameliyatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde kapalı omurga vida ameliyatının ilk kez Doç. Dr. Aydın Sinan Apaydın tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Ameliyatın hem hasta güvenliği hem de ileri cerrahi tekniklerin Karabük'te uygulanabilirliği açısından önem taşıdığı aktarılan açıklamada, bu yöntemle ameliyat süresinin kısaldığı, ameliyat sonrası ağrının daha az olduğu ve hastanın kısa sürede taburcu edilebildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"41 yaşındaki hasta, yaklaşık bir ay önce geçirdiği düşme sonucu omurga kırığı nedeniyle hastanemizde takip altına alınmıştı. Kırığın ilerlemesi üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kapalı yöntemle perkütan stabilizasyon ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Operasyon sonrası hastanın genel durumu iyi olup, kısa sürede mobilizasyonu sağlanarak şifa ile taburcu edildi."

Kaynak: AA

Tübitak, Eğitim, Sağlık, Böbrek, Zeytin, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zeytin Yaprağı Diyabet Riskine Karşı Araştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:25:15. #7.12#
SON DAKİKA: Zeytin Yaprağı Diyabet Riskine Karşı Araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.