Zeytin Yaprağı Diyabet Riskine Karşı Araştırılıyor

Karabük Üniversitesinde yürütülen TÜBİTAK destekli projeyle zeytin yaprağında bulunan güçlü antioksidan "hidroksitirozol"ün diyabete bağlı böbrek hasarına karşı koruyucu etkisi araştırılacak.

Projenin yürütücülüğünü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Derya Çınar, araştırmacılığını ise Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Eyüp Altınöz, Dr. Öğretim Üyesi Feyza Başak ve Dr. Öğretim Üyesi Tansu Kuşat'ın üstlendiği çalışmayla diyabet kaynaklı böbrek hasarına karşı yeni bir koruyucu maddenin varlığının test edilmesi hedefleniyor.

Proje sonuçlarının, uluslararası akademik dergilerde yayımlanarak bilim dünyasına katkı sağlaması ve uzun vadede yeni alternatif tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük etmesi bekleniyor.

"Çalışmamızın deney kısmını bu ay başlatıyoruz"

Prof. Dr. Altınöz, AA muhabirine, hem dünyada hem de Türkiye'de diyabet hastalığının yaygın olarak görüldüğünü söyledi.

Diyabetin en önemli komplikasyonlarından birinin de "nefropati" denilen böbrek hasarı olduğunu belirten Altınöz, buradan yola çıkarak oluşturdukları projeyi TÜBİTAK'ın desteklediğini, çalışmanın deney kısmını bu ay başlatacaklarını kaydetti.

Altınöz, zeytin yaprağında bulunan güçlü antioksidan "hidroksitirozol" ile böbrek hasarını tedavi etmeye çalışacaklarını anlatarak, bilim dünyasına böbrek hasarı üzerinde koruyucu olup olmadığını ilan edeceklerini bildirdi.

Diyabet hastalığında zeytin yaprağı özütüyle ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını aktaran Altınöz, çalışmanın özgün değere sahip olduğu için TÜBİTAK tarafından desteklemeye uygun görüldüğünü söyledi.

Projenin yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Çınar da diyabetin en çok böbreklere zarar verdiğini belirtti.

"Hidroksitirozol" ile diyabet üzerine yapılmış çalışmanın bulunmadığını ifade eden Çınar, "Yaptığımız çalışmada vücuttaki melatonini de aldık. Yaşlanma ile melatonin azalıyor. Melatonin çok güçlü bir antioksidan ve vücuda çok iyileştirici etkileri var hem de yaşlandıkça beslenme bozuklukları, stres gibi faktörler tabi vücutta biriktikçe diyabet oranı da artıyor. İkisi birleşince vücutta büyük problemlere sebep oluyor. Böbrek hasarı da bunlardan bir tanesi ve en önemlisi." ifadesini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Başak ise yürütecekleri çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Perkütan stabilizasyon ameliyatı yapıldı

Karabük'te perkütan stabilizasyon (kapalı omurga vida) ameliyatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde kapalı omurga vida ameliyatının ilk kez Doç. Dr. Aydın Sinan Apaydın tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Ameliyatın hem hasta güvenliği hem de ileri cerrahi tekniklerin Karabük'te uygulanabilirliği açısından önem taşıdığı aktarılan açıklamada, bu yöntemle ameliyat süresinin kısaldığı, ameliyat sonrası ağrının daha az olduğu ve hastanın kısa sürede taburcu edilebildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"41 yaşındaki hasta, yaklaşık bir ay önce geçirdiği düşme sonucu omurga kırığı nedeniyle hastanemizde takip altına alınmıştı. Kırığın ilerlemesi üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kapalı yöntemle perkütan stabilizasyon ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Operasyon sonrası hastanın genel durumu iyi olup, kısa sürede mobilizasyonu sağlanarak şifa ile taburcu edildi."