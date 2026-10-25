Zonguldak Ereğli'de ayağı kesilecek denilen maden işçisi 3 aylık tedaviyle yürüdü - Son Dakika
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Zonguldak Ereğli'de ayağı kesilecek denilen maden işçisi 3 aylık tedaviyle yürüdü

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Zonguldak Ereğli\'de ayağı kesilecek denilen maden işçisi 3 aylık tedaviyle yürüdü
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Zonguldak Ereğli\'de ayağı kesilecek denilen maden işçisi 3 aylık tedaviyle yürüdü
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Zonguldak Ereğli'de 72 yaşındaki emekli maden işçisi Ahmet Üstünkul'un diyabete bağlı ayak yarası kemiğe kadar ilerledi ve bacak kesilmesi gündeme geldi. Yaklaşık 3 aylık vakum tedavisi ve yapay deri işlevi gören materyalle yara tamamen kapandı, Üstünkul yeniden yürümeye başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli maden işçisi Ahmet Üstünkul, diyabete bağlı olarak ayağında oluşan ve kemiğe kadar ilerleyen yara nedeniyle zorlu bir süreç yaşadı. Bacağının kesilmesi gündeme gelen Üstünkul, yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden yürümeye başladı.

Ayağındaki yara nedeniyle çeşitli sağlık kuruluşlarına başvuran Üstünkul, Op. Dr. Volkan Tutuş'a başvurdu. Hastanın ayağındaki yaranın iyileşmesi için tedavi süreci başlatıldı. Vakum tedavisi ve ölü dokuların temizlenmesinin ardından biyo-bozunur dermal matriks adı verilen, yapay deri işlevi gören biyolojik materyal uygulandı. Üç aylık tedavinin sonunda yaranın tamamen kapandığı belirtildi.

"Şu anda sorunsuz yürüyorum"

Tedavi sürecinin ardından yeniden yürüyebilen Ahmet Üstünkul, yaşadıklarını anlattı. Üstünkul, "Ayağımın altında yara vardı. Hocamıza geldik. Allah razı olsun, gerekeni yaptı. Şu anda iyileştim, sorunsuz yürüyorum. Daha önce gittiğim sağlık kuruluşlarında yürüyemeyeceğim ve ayağımın kesileceği söylendi. Şimdi günlük işlerimi yapabiliyorum" dedi.

"Yarayı tamamen kapattık"

Op. Dr. Volkan Tutuş da hastanın ayağındaki yaranın kemiğe kadar ilerlediğini ve ölü dokular içerdiğini belirterek, yaklaşık 3 aylık tedaviyle başarılı sonuç aldıklarını söyledi. Tutuş, "Ahmet amcamız bize başvurduğunda ayağının dış kenarında kemiğe kadar ilerlemiş yaralar vardı. Daha önce birçok hastaneye başvurmuş, ayağının kesilmesi önerilmişti. Yaranın iyileşebileceğini düşünerek tedaviye başladık. Vakum tedavisi ve yara temizliğinin ardından biyo-bozunur dermal matriks uyguladık. Üç ayın sonunda yarayı tamamen kapattık. Hastamız şu anda kendi imkanlarıyla yürüyebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Zonguldak EreğliGüncelSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Ereğli'de ayağı kesilecek denilen maden işçisi 3 aylık tedaviyle yürüdü - Son Dakika
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