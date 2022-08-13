Zonguldak'ta ilk kez aynı anda kombine kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ilk kez aynı anda kombine kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı

13.08.2022 11:47

Zonguldak'ta ilk kez aynı anda kombine kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda Zonguldak'ta ilk kez sırt üstü pozisyonda Endoskopik Kombine intrarenal Cerrahi adı verilen böbreğe aynı anda hem idrar kanalından hem de...

Zonguldak'ta ilk kez aynı anda kombine kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda Zonguldak'ta ilk kez sırt üstü pozisyonda Endoskopik Kombine intrarenal Cerrahi adı verilen böbreğe aynı anda hem idrar kanalından hem de sırttan ulaşım sağlanarak kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı.

Zonguldak'ta yaşayan 26 yaşındaki Umut Öztürk, sol tarafındaki ağrıları sebebiyle hastaneye başvurdu. Burada muayenesi yapılan Öztürk, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'na yönlendirildi. Yapılan tahlillerde sol böbreğinde toplam boyutu 5 santimetreyi geçen ve böbreğin her odacığını kaplayan çok sayıda taş tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Engin Denizhan Demirkıran ve ekibi; bir taraftan alınan yeni nesil lazer kullanarak sırt üstü pozisyonda böbreğin üst odacıklarına idrar kanalından giren Fleksible URS cihazı ile tedavi ederken aynı anda yalnızca yarım santimetrelik bir kesiden böbreğin alt odacıklarındaki tagların Nefroskop cihazı ile çıkarıldığını söyledi.

Ameliyat sonrası hastadan 30 adet taş çıkarılırken bir kısım taşlar ise böbrek içerisinde lazer yardımıyla toz haline getirildi. Yaklaşık 1 saat süren ameliyat sonrasında hastanın böbreği taşlardan kurtarıldı. Hasta da sağlığına kavuşmuş oldu.

Daha önceden bu hastalara eski yöntemlerle iki ya da daha fazla ameliyat yapıldığını ifade eden Demirkıran, bu ameliyatlarda birden çok kesi yapılması gerekirken yeni yöntemle tek seansta daha iyi imkan tanındığını açıkladı. Demirkıran, yeni yöntem ameliyat sonrası hastanın kısa sürede taburcu olabileceklerini belirtti.

İdrar kanalından kullanılan Fleksible URS cihazının yardımıyla üst odacıklardaki tagların ek bir delik açılması gerektirmeden sırttan giren cihazın önüne bırakılabileceğini ifade eden Dr. Demirkıran, bu sayede daha az cerrahi yük ile daha hilt ve efektif tedavi sağlanabildiğini açıkladı.

Endoskopik Kombine intrarenal Cerrahi ad verilen böbreğe aynı anda hem idrar kanalından hem de sırttan ulaşım sağlanarak kapalı böbrek taşı ameliyatının tecrübeli bir ekip gerektirmesi nedeniyle Türkiye'de sayılı merkezde yapıldığını aktaran Demirkıran, Batı Karadeniz Bölgesi'nde de ilk kez Üroloji Anabilim Dalı'ndan kendisi ve ekibi tarafından ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hasta Umut Öztürk de "Ufak bir ağrı ile başladı. Hastaneye gitmiştim oradan buraya yönlendirildim. Doktorumuz ve ekibi ameliyatımızı gerçekleştirdi. Böbreklerimden bu kadar taş beklemiyordum. Şu anda ağrı sızı yok. Eskisi gibiyim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Ameliyat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zonguldak'ta ilk kez aynı anda kombine kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta ilk kez aynı anda kombine kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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