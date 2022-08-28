Zonguldak'ta sıcaktan etkilenen hastanın kafa derisinde "sıcak ödemi" oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta sıcaktan etkilenen hastanın kafa derisinde "sıcak ödemi" oluştu

28.08.2022 17:24
Zonguldak'ta sıcaktan etkilenen hastanın kafa derisinde "sıcak ödemi" oluştu

Zonguldak'ta kafasında oluşan şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastaya, genellikle sıcak havalarda el ve ayaklarda görülen "sıcak ödemi" teşhisi konuldu.

Zonguldak'ta kafasında oluşan şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastaya, genellikle sıcak havalarda el ve ayaklarda görülen "sıcak ödemi" teşhisi konuldu.

İstanbul'dan tatil için Zonguldak'a gelen ve iki gün üst üste nemli ve sıcak havada denize giden 33 yaşındaki Caner Arık, 23 Ağustos'ta kafasında büyük şişlik oluştuğunu fark etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Bölümüne başvuran Arık'ın yapılan muayenesinde, saçlı derisinde genellikle el ve ayaklarda görülen "sıcak ödemi" tespit edildi.

Alerji tedavisine yanıt vermeyince rahatsızlığı kötü huylu olmadığı için evine gönderilen Arık'a herhangi bir tedavi uygulanmadı.

Arık'ın kafa derisindeki sıcak ödeminin nadir olarak görüldüğünü belirten uzmanlar, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

"Saçlı deride çok beklediğimiz bir durum değildi"

Acil Tıp Uzmanı Doktor Abdullah Cüneyt Hocagil, gazetecilere, ödeme neden olan sebeplere baktıklarını belirterek, "Vakamızın iki gün içerisinde iki sefer denize gittiğini, plajda vakit geçirdiğini, sporcu olduğunu, vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini, günlük proteinle beslendiğini, iki günde bir de 25 gram kadar protein tozu tükettiğini öğrendik. Bunun üzerine diğer lokalize ödem yapan nedenleri dışladıktan sonra bunun sıcağa bağlı bir ödem olduğunu, kafa derisinde nadir görülen sıcak ödemi olduğunu saptadık." dedi.

Sıcaklık hastalıklarının sıcak hava akımlarının olduğu dönemlerde sık karşılaştıkları bir durum olduğunu dile getiren Hocagil, şunları kaydetti:

"En çok iyi huylu isilik dediğimiz sıcağa bağlı döküntüler, ellerde ayaklarda sıcağa bağlı şişlik, onun bir üst kademesi sıcağa bağlı senkop (bayılma) olabiliyor, ölümcül olanı da sıcak çarpması oluyor son kademede. Sıcak ödemi sık görülen bir durum. Sıcak havalarda damarların genişlemesine bağlı kanın içerisindeki sıvı hücreler arası boşluğa geçiyor ve orada bir şişlik oluyor. Genelde elde ve ayakta görülen sıcak ödemini saçlı deride gördük. Saçlı deride çok beklediğimiz bir durum değildi. Literatürü taradık, literatürde benzer vakalara rastlayamadık. Biz bu sürecin sonunda vakadan 'olur' aldık. Uluslararası kongrede bu vakayı nadir görülen saçlı deride sıcak ödemi olarak yayınlayacağız."

Hocagil, almaları gereken birkaç ders olduğunu anlatarak, "Özellikle sıcak ödeminin ciddi tedavisi yok. Bu hastaya da sıcaktan kaçınmasını önerdik, günlük takip ediyoruz. Yapılacak şey bol sıvı tüketmek, sıcaktan kaçınmak, bunun gibi hastalarda karbonhidrat beslenmesine daha ağırlık vermek." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti Serinlemek için girdiği denizde nadir görülen durum yaşadı... Başında şişlikle hastaneye gitti Bin 500 nüfuslu köyde referandum heyecanı Bin 500 nüfuslu köyde referandum heyecanı
Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zonguldak'ta sıcaktan etkilenen hastanın kafa derisinde 'sıcak ödemi' oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın
16:55 Fenerbahçe'nin Konya maç kadrosunda iki önemli eksik
16:38 Kızının haftaya düğünü vardı! Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası vefat etti
16:24 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Attila Szalai çok kazandıracak
15:56 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Son paylaşımları çok fazla etkileşim aldı
15:56 Güzel oyuncu Ebru Şahin'den yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı
15:49 Sarhoş olup olmadığını belirleyen teste uymayan kadın ABD polisini tiye aldı
15:22 Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti
14:52 Deniz Akkaya ile Gülşen'in avukatı Emre Emek, sosyal medyada birbirine girdi
14:32 Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 17:24:30. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta sıcaktan etkilenen hastanın kafa derisinde "sıcak ödemi" oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement