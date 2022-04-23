23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle Ekranına Taşındı! 23 Nisan'da ne oldu? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Soğuk Haber

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle Ekranına Taşındı! 23 Nisan'da ne oldu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle Ekranına Taşındı! 23 Nisan\'da ne oldu?
23.04.2022 00:00  Güncelleme: 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı. Google'da arama yapmak isteyen vatandaşlar Google'ın 23 Nisan'a özel hazırladığı doodle ile karşılaştı. Önemli gün ve haftalara özel doodle ekranı hazırlayarak kullanıcılarına jest yapan Google bugüne özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Doodle ekranına taşıdı. Peki, 23 Nisan'da ne oldu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle ekranına kapak oldu. Google'da arama yapmak isteyen vatandaşlar Google'ın 23 Nisan'a özel hazırladığı doodle ile karşılaştı. Önemli gün ve haftalara özel doodle ekranı hazırlayarak kullanıcılarına jest yapan Google bugüne özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Doodle ekranına taşıdı. Peki, 23 Nisan'da ne oldu?

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DOODLE EKRANINA TAŞINDI!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

23 NİSAN'DA NE OLDU?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde "23 Nisan Kosova Türkleri Millî Bayramı" olarak kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren'in yaptığı değişiklikle 1981 Atatürk Yılı'ndan bu yana "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adıyla kutlanmaktadır.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında Kenan Evren başkanlığındaki Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hâkimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

Kaynak: Google

23 Nisan, Doodle, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle Ekranına Taşındı! 23 Nisan'da ne oldu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Hamas’ın askeri kanat kurucusu Hakham Muhammed İsa El İsa’nın öldürüldüğünü öne sürdü İsrail, Hamas'ın askeri kanat kurucusu Hakham Muhammed İsa El İsa'nın öldürüldüğünü öne sürdü
Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı Hastaneye kaldırıldı Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı
Bursa’da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu Bursa'da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç tıra çarptı 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç tıra çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kadın profilleriyle kandırıp zorla yüklü hesap ödettiren şüphelilere BALKIZ operasyonu Kadın profilleriyle kandırıp zorla yüklü hesap ödettiren şüphelilere BALKIZ operasyonu
UTTS cihazının montajı için son 2 gün Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza
Meteoroloji’den 21 kente sarı kodlu uyarı Sağanak ve rüzgar bekleniyor Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü
Ankara’da 3.6 büyüklüğünde deprem Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Çin, ABD’nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın Çin, ABD'nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

22:37
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı
10:48
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:34
Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı
Güney Koreli fenomen Mhyochi üçüncü kez tacize uğradı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
09:48
Trump’tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın
Trump'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın
09:41
Manisa’da minibüste 1 kişi ölü bulundu
Manisa'da minibüste 1 kişi ölü bulundu
09:39
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü
Pakistan'da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü
09:35
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 04:06:15. #7.11#
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle Ekranına Taşındı! 23 Nisan'da ne oldu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.