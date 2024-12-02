Soğuk Haber

2 Aralık Ankara hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den alınan verilere göre, başkentte bugün hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Peki, Ankara'da kar yağacak mı? Günlük ve 5 günlük tahminler, Ankara'daki hava koşullarıyla ilgili detayları ortaya koyuyor. Başkentte kış kendini hissettirmeye devam ediyor. 27 Aralık'ta Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği ve özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı bildirildi. Ankara günlük hava durumu ve önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen tahminler haberimizde!

ANKARA HAVA DURUMU

2 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da hava durumu tahminlerine göre çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 10°C civarında, gece ise 0°C'ye kadar düşebilir. Yağış öngörülmemekle birlikte, genel olarak soğuk ve bulutlu bir gün olacak.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;