AYT ve YDİL Sınavları Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

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ÖSYM tarafından uygulanan üniversite sınavı AYT-YDİL 9 haziran Pazar günü yapılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı liseden üniversiteye geçmek için uygulanır. Birinci oturum TYT sınavı gerçekleştirilmesinin ardından 2. oturum AYT ve 3. oturum YDİL sınavları bugün yapılıyor. AYT ve YDİL saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

AYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

AYT (Alan Yeterlilik Testi) – II. ve III. OTURUM

Alan Yeterlilik Testi (AYT), öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ve Yabancı Dil (İngilizce) konularındaki alan bilgilerini ölçmek amacıyla yapılan bilgi ağırlıklı bir sınavdır. Öğrencilerin dört yıllık bir bölüme yerleşebilmeleri için, AYT'ye, TYT ile birlikte girmeleri gerekmektedir. AYT'de Yabancı Dil testi ayrı bir oturum olarak uygulanır.