Kartalkaya Kayak Merkezi: Kış Cenneti - Son Dakika
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Kartalkaya Kayak Merkezi: Kış Cenneti

Kartalkaya Kayak Merkezi: Kış Cenneti

Bolu'da yer alan Kartalkaya, kayak tutkunları için ideal bir tatil noktasıdır.

28.11.2024 16:10
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Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, hem kış sporları tutkunları hem de doğa ile iç içe bir tatil arayanlar için ideal bir destinasyon. Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu'nun beyaz örtüsüyle kaplı Köroğlu Dağları'nda harika bir tatil deneyimi sunuyor. Birçok kişi Kartalkaya Kayak Merkezi'nin nerede olduğunu ve Kartalkaya Kayak Merkezi'ne nasıl gidileceğini merak ediyor. Peki, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sizi neler bekliyor? Kartalkaya Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir? Kartalkaya kayak pistleri nasıldır? Detaylar haberimizde...

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Kartalkaya, Bolu şehir merkezine yaklaşık 38 kilometre mesafede bulunuyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden oldukça kolay ulaşılabilir bir konumda yer alıyor. İstanbul'dan yaklaşık 3-4 saat, Ankara'dan ise 2-3 saat süren bir yolculukla ulaşabilirsiniz.

Kartalkaya Kayak Merkezi: Kış Cenneti

KARTALKAYA KAYAK PİSTLERİ NASILDIR?

Kartalkaya Kayak Merkezi, yaklaşık 2.200 metre rakım ile Türkiye'nin en yüksek kayak noktalarından biridir. Bölgede toplamda 25'ten fazla kayak pisti bulunuyor. Bu pistlerin toplam uzunluğu 40 kilometreyi aşıyor. Her seviyeden kayakçıya uygun pist seçenekleri sunan merkez, hem amatör hem de profesyonel sporcular için idealdir. Otel seçimi yaparken, konumunuzu kayak pistlerine yakın tutmak, tatiliniz boyunca daha rahat etmenizi sağlayabilir.

Kartalkaya Kayak Merkezi: Kış Cenneti

KARTALKAYA KONAKLAMA FİYATLARI NE KADAR?

Kartalkaya'da konaklama fiyatları, tercih edeceğiniz otelin kategorisine ve sunduğu imkanlara bağlı olarak geniş bir yelpazede değişiyor. Lüks otellerden butik otellere kadar farklı seçenekler mevcut. Ayrıca fiyatlar, hafta içi ve hafta sonu farkı ile tatil dönemlerinde artış gösterebiliyor.

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Son Dakika Soğuk Haber Kartalkaya Kayak Merkezi: Kış Cenneti - Son Dakika

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