Kurban Keserken Nasıl Tekbir Getirilir? - Son Dakika
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Kurban Keserken Nasıl Tekbir Getirilir?

Kurban kesimi, İslam dininde önemli bir ibadettir ve belirli ritüellere uygun olarak yapılması gerekmektedir. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken noktalar ve nasıl tekbir getirilmesi gerektiği açıklanmaktadır.

16.06.2024 08:01
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Kurban kesimi, İslam dininde önemli bir ibadettir ve belirli ritüellere uygun olarak yapılması gerekmektedir. Kurban kesmeden önce ve kesim sırasında bazı dualar ve tekbirler getirilir. Kurbanlık keserken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Kurban keserken nasıl tekbir getirilir?

KURBAN KESMEDEN ÖNCE NE SÖYLENİR?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîler'e göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî', 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191). Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).

Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim." (el-En'âm, 6/162-163),

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (el-En'âm, 6/79).

KURBAN KESİLİRKEN NASIL TEKBİR GETİRİLİR?

Kurban kesmeden önce Allah'ın ismini anarak tekbir getirilir. Bu, kurban kesiminin İslami bir ritüel olduğunu vurgulamak ve Allah'a olan şükranlığı ifade etmek amacıyla yapılır. Kurban kesmeden önce genellikle şu şekilde tekbir getirilir:

Bismillahi Allahu Akbar: "Allah'ın adıyla, Allah en büyüktür."

KURBANLIK KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Niyet: Kurban kesen kişi niyet etmelidir. Bu niyet genellikle "Niyet ettim Allah rızası için kurban kesmeye" şeklinde olur.

Hayvanın Sağlığı: Kesilecek hayvanın sağlıklı olması, sakat olmaması ve İslami kurallara uygun yaş ve niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Hayvana İyi Muamele: Hayvana nazik davranılmalı, eziyet edilmemelidir. Hayvan, kesimden önce dinlendirilmeli ve su verilmelidir.

Kesim Yeri: Kurban kesimi temiz ve hijyenik bir yerde yapılmalıdır. İslami kurallara uygun bir şekilde kanın akması sağlanmalıdır.

Bıçak ve Kesim: Kesim bıçağı çok keskin olmalı ve kesim işlemi hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Hayvanın boynuna en az üç damarın (yemek borusu, soluk borusu ve şah damarları) kesilmesi gerekmektedir.

Tekbir ve Dua: Kurban kesimi sırasında yukarıda belirtilen tekbir ve dua okunmalıdır.

Kesim Sonrası: Hayvanın tamamen öldüğünden emin olduktan sonra derisi yüzülür ve parçalanır. Kanın tamamen akması beklenmelidir.

Etin Paylaştırılması: Kesilen kurban etinin üçe bölünmesi ve bu üç parçadan birinin ihtiyaç sahiplerine, birinin akraba ve komşulara, birinin de ev halkına ayrılması İslam'da tavsiye edilmektedir.

Kurban, Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Kurban Keserken Nasıl Tekbir Getirilir? - Son Dakika

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