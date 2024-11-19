Öğretmenler Günü 2024 Tarihi

Öğretmenler Günü kutlamaları ve hediye önerileri sık sık araştırılıyor. Öğretmenler Günü, Türk milletinin eğitimine katkıda bulunan öğretmenlere teşekkür etmek ve onların önemini vurgulamak amacıyla kabul edilmiştir. Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? Detaylar haberimizdedir…
Öğretmenler Günü, Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanır.
Bu yıl Öğretmenler Günü 24 Kasım 2024 Pazar günü gerçekleşecektir.
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarihin Öğretmenler Günü olarak kabul edilmesi, 1981 yılında Atatürk'ün 100. doğum yıldönümünde, Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı günün anısına karar verilmiştir.
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