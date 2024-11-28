Sarıkamış Kayak Merkezi hakkında bilgilere ulaşın

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Sarıkamış Kayak Merkezi nerede? Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip olan Sarıkamış hangi ile bağlı olduğu araştırılıyor. Sarıkamış Kayak Merkezi hangi ilde ve yeni sezon açıldı mı soruları gündeme geliyor. Sarıkamış Kayak Merkezi ücretli mi? Detaylar haberimizdedir…

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ NEREDE?

Sarıkamış Kayak Merkezi, Türkiye'nin doğusunda, Kars ilinin Sarıkamış ilçesinde yer almaktadır.

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ PİST UZUNLUĞU KAÇ KM?

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin toplam pist uzunluğu 25 km'dir. İki etaplı pistler, zirveden 1. etaba 5 pist, 1. etaptan aşağıya 2 pist ve Karanlık Dere'ye inen 2 pistten oluşur. Ayrıca, bölgede 200 metrelik bir half-pipe (snowboard) pisti bulunmaktadır.

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Sarıkamış'ta yıllık ortalama 57 gün kar yağışı görülmekte, yağan kar ise ortalama 141 gün boyunca yerde kalmaktadır. Küresel ısınma nedeniyle son yıllarda yağışlarda azalma yaşansa da kar kalınlığı her yıl ortalama 1,5 metreyi buluyor. Üstelik bu kar, Alpler gibi seçkin kayak merkezlerinde bulunan, yüksek kalitedeki kristal toz kar türünden oluşuyor.