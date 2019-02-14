Sevgililer Günü Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
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Sevgililer Günü Doodle Ekranına Taşındı

14.02.2019 00:09
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Sevgililer Günü Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

Sevgililer Günü Doodle ekranına kapak oldu.

Sevgililer Günü

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Sevgililer Günü kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Sevgililer Günü gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

Sevgililer Günü, Google, Doodle, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Sevgililer Günü Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika

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