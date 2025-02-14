Valentijnsdag Doodle ile Kutlandı - Son Dakika
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Valentijnsdag Doodle ile Kutlandı

Google, Valentijnsdag için özel Doodle ile kullanıcıları bilgilendiriyor ve şaşırtıyor.

14.02.2025 02:23
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Valentijnsdag Doodle ekranına kapak oldu.

Valentijnsdag

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Valentijnsdag kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Valentijnsdag gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

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Son Dakika Soğuk Haber Valentijnsdag Doodle ile Kutlandı - Son Dakika

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