1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor, 2026-2027 sezonundaki iç saha maçlarını Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynayacak.

VANSPOR'DAN AKHİSAR KARARI

Van Atatürk Stadı'nın yıkım sürecine girmesiyle uzun süredir stadyum arayan Vansporlu yetkililerin Akhisar'da karar kıldığı bildirildi. Temeli 6 Mart 2014 tarihinde atılan, 28 Ocak 2018 tarihinde ise hizmete açılan 12 bin 139 seyirci kapasiteli statta normal sezondaki son lig maçı 7 Mayıs 2021 tarihinde oynandı.

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Alınan bu karar, Türk futbolunda eşine az rastlanır bir tabloyu da beraberinde getirdi. Haritanın bir ucundan diğer ucuna uzanan bu tercih nedeniyle Vanspor, her "iç saha" maçı için adeta devasa bir deplasman yolculuğu yapmak zorunda kalacak. Doğu Anadolu'daki Van ile Ege'nin şirin ilçesi Akhisar arasındaki karayolu mesafesinin tam 1.738 kilometre olduğu hesaplandı.