1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek - Son Dakika
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1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek
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1. Lig ekibi Vanspor, Van Atatürk Stadı'nın yıkım sürecine girmesi nedeniyle iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamam kararı aldı. Türkiye'nin iki farklı ucunda yer alan Van ile Akhisar arasındaki mesafenin karayoluyla tam 1738 kilometre olduğu hesaplandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor, 2026-2027 sezonundaki iç saha maçlarını Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynayacak. 

VANSPOR'DAN AKHİSAR KARARI

Van Atatürk Stadı'nın yıkım sürecine girmesiyle uzun süredir stadyum arayan Vansporlu yetkililerin Akhisar'da karar kıldığı bildirildi. Temeli 6 Mart 2014 tarihinde atılan, 28 Ocak 2018 tarihinde ise hizmete açılan 12 bin 139 seyirci kapasiteli statta normal sezondaki son lig maçı 7 Mayıs 2021 tarihinde oynandı.

1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

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Alınan bu karar, Türk futbolunda eşine az rastlanır bir tabloyu da beraberinde getirdi. Haritanın bir ucundan diğer ucuna uzanan bu tercih nedeniyle Vanspor, her "iç saha" maçı için adeta devasa bir deplasman yolculuğu yapmak zorunda kalacak. Doğu Anadolu'daki Van ile Ege'nin şirin ilçesi Akhisar arasındaki karayolu mesafesinin tam 1.738 kilometre olduğu hesaplandı.

Türkiye, Akhisar, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek - Son Dakika
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