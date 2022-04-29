1. Lig tenis müsabakaları Manisa'da tamamlandı - Son Dakika
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1. Lig tenis müsabakaları Manisa'da tamamlandı

29.04.2022 17:38
1. Lig tenis müsabakaları Manisa'da tamamlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig tenis müsabakaları sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig tenis müsabakaları sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen müsabakaların sonunda erkekler grubunda Boğaziçi Üniversitesi, kadınlarda ise İstanbul Teknik Üniversitesi Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Maçların ardından turnuvaya katılan sporcular ile takımlara, ödülleri ve katılımcı belgeleri Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz tarafından takdim edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Takım Kaptanı Ömer Cem Yılmaz, muhteşem bir turnuva sonunda Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Demirci ilçesinde 5 gün süren müsabakalar kapsamında kadınlarda 7, erkeklerde ise 6 takım mücadele etmişti.

1. Lig tenis müsabakaları Manisa'da tamamlandı
1. Lig tenis müsabakaları Manisa'da tamamlandı
1. Lig tenis müsabakaları Manisa'da tamamlandı
1. Lig tenis müsabakaları Manisa'da tamamlandı
1. Lig tenis müsabakaları Manisa'da tamamlandı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Hisarcık, Demirci, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 1. Lig tenis müsabakaları Manisa'da tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1. Lig tenis müsabakaları Manisa'da tamamlandı - Son Dakika
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