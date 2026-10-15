1. Lig\'de sürpriz ayrılık! Stanojevic, maça dakikalar kala gönderildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

STANOJEVIC İLE YOLLAR AYRILDI

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic'e ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

MAÇA DAKİKALAR KALA VEDA EDİLDİ

Fatih Karagümrük, bugün saat 17.00'de Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. İstanbul ekibinde maça az bir süre kala ünlü teknik adamla yolların ayrılması şaşkınlıkla karşılandı.