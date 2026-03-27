10 bin dolarlık ödül için 6 ülkeden Bursa'ya akın ettiler - Son Dakika
10 bin dolarlık ödül için 6 ülkeden Bursa'ya akın ettiler

10 bin dolarlık ödül için 6 ülkeden Bursa\'ya akın ettiler
27.03.2026 23:59
FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ'da başladı. Toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak olan turnuvada 6 ülkeden 19 takım mücadele ediyor.

Bursa'da, 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ etabı başladı. Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) takviminde yer alan organizasyon, Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Teleferik iş birliğiyle 2. Oteller Bölgesi Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde gerçekleştiriliyor.

10 BİN DOLAR DAĞITILACAK TURNUVAYA 6 ÜLKEDEN 19 TAKIM

Toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak zorlu turnuvaya, tam 6 ülkeden 19 takım onlarca sporcuyla katılım gösterdi.

10 bin dolarlık ödül için 6 ülkeden Bursa'ya akın ettiler

FİNAL MAÇLARI PAZAR GÜNÜ

Uludağ'ın zirvesinde renkli görüntülere sahne olan organizasyonun final karşılaşmaları, 29 Mart Pazar günü yapılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu danışmanı ve organizasyonun direktörü Oğuz Değirmenci, yaptığı açıklamada, turnuvanın grup maçlarıyla başladığını söyledi.

10 bin dolarlık ödül için 6 ülkeden Bursa'ya akın ettiler

Değirmenci, 3 gün sürecek organizasyonda final maçlarının pazar günü oynanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu etabı organizasyonu Uludağ'da gerçekleştiriyoruz. 6 ülkeden 19 takım burada mücadele ediyor. Her takım 4'er kişiden oluşuyor. Burada Fransa, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Moldova ve Türkiye'den takımlar var. Bugün grup maçlarıyla organizasyon başladı. Yarın da grup maçlarıyla devam edecek. Pazar günü de yarı final maçları ve final maçlarıyla organizasyonumuz sona erecek."

10 bin dolarlık ödül için 6 ülkeden Bursa'ya akın ettiler
Kaynak: AA

Voleybol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 bin dolarlık ödül için 6 ülkeden Bursa'ya akın ettiler - Son Dakika

İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti

00:09
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
23:40
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
23:22
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
SON DAKİKA: 10 bin dolarlık ödül için 6 ülkeden Bursa'ya akın ettiler - Son Dakika
