10 Süper Lig Takımı Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi - Son Dakika
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Spor

10 Süper Lig Takımı Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

Süper Lig'den 10 takım, kötü tezahürat ve kural ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

17.09.2024 20:11
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SÜPER Lig'den 10 takımın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 17.09.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 14.09.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.09.2024 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş. - TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-SİPAY BODRUM FK'nın 14.09.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SİPAY BODRUM FK futbolcusu ALFREDO KULEMBE RIBEIRO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu DIMITRIOS PELKAS'ın 14.09.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu EDIN VISCA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI'nın 15.09.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR - İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.09.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.09.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi LEVENT ÖRDEL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KARAAĞAÇ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.09.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8 ve 9. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 10 Süper Lig Takımı Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi - Son Dakika

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