Düşman istihbaratlarını yanıltmak için 100 yıl önce oynanan maçın temsili oynandı - Son Dakika
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Düşman istihbaratlarını yanıltmak için 100 yıl önce oynanan maçın temsili oynandı

24.08.2022 21:30
Düşman istihbaratlarını yanıltmak için 100 yıl önce oynanan maçın temsili oynandı

100 yıl önce Batı Cephesi Karargahı olarak Konya'nın Akşehir ilçesinde Büyük Taarruz öncesi düşman istihbaratlarını yanıltmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile oynanan futbol maçının bugün temsili oynanarak 100 yıl önceki o anlar anıldı.

100 yıl önce Batı Cephesi Karargahı olarak Konya'nın Akşehir ilçesinde Büyük Taarruz öncesi düşman istihbaratlarını yanıltmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile oynanan futbol maçının bugün temsili oynanarak 100 yıl önceki o anlar anıldı.

Milli Mücadele döneminde Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen Konya'nın Akşehir ilçesinde 100 yıl önce düşman istihbaratlarını yanıltmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile organize edilen futbol müsabakasının temsili oynandı. '24 Ağustos Onur Günü' etkinlikleri çerçevesinde Nasreddin Hoca Stadyumunda oynanan ve eski ünlü futbolcuların katılımı ile gerçekleştirilen futbol maçını emekliliğe ayrılan hakem Deniz Çoban yönetti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da kısmen katıldığı futbol maçında eski futbolculardan Zafer Tüzün, Özer Hurmacı, Şenol Ustaömer, Cem Pamiroğlu, Şenol Çorlu, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya aynı takımda yer aldı. Akşehirspor U12 Takımı ile şöhretler karması takımının karşı karşıya geldiği mücadele 100 yıl önceki gibi 2-2 berabere sonlandı.

Müsabakada yer alarak destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Akşehir'imiz Kurtuluş Savaşının Batı Cephesi Karargahı ve büyük taarruz öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutukta da bahsettiği gibi Akşehir'de büyük taarruz planlarını konuşmak üzere bir futbol müsabakası bahane edilerek ordu komutanları toplanıyor. İngiliz istihbaratının ve Yunan kuvvetlerinin dikkatini çekmemek için. O gün orduda yer alan askerlerle Akşehir'in gençlerinin bulunduğu 2 takım maç yapıyor. Ordu komutanları da Akşehir'de o gün ve ertesi gün akşam büyük taarruz planlarını onlarla istişare ettiğini, konuştuğunu, talimatları verdiğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk nutukta belirtiyor. Büyük taarruzun 100. yıl dönümü. Akşehir Belediyemizin böyle bir düşüncesi oldu. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu konuda katkı vermek istedik. Tabii işin de enteresan tarafı o gün askerlerimizin içerisinde futbol oynayanlardan 2 kişinin Fenerbahçe formasını savaş öncesi giydiğini biliyoruz. Bunun için biz Oğuz kaptandan rica ettik" dedi.

Oğuz Çetin ise, "Biz de bu mesleğin içinde yer alıp hem Gençlik ve Spor Genel Müdürümüze, hem de Akşehir Belediyemize, başkanımıza davetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada olmak bizim adımıza da çok güzel. Bu büyük taarruzun 100. yılında bu organizasyonun içinde biz de futbola emek vermiş, buradaki efsane arkadaşlarımızla birlikte bu organizasyona renk katmak, değer katmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Futbol maçı öncesi sahaya çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da minik futbolcuları ziyaret ederek başarılar diledi. Bakan Akar minik futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, sahadan ayrılırken vatandaşları selamladı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Akşehir, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düşman istihbaratlarını yanıltmak için 100 yıl önce oynanan maçın temsili oynandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düşman istihbaratlarını yanıltmak için 100 yıl önce oynanan maçın temsili oynandı - Son Dakika
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