11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. etap baraj geçme müsabakaları - Son Dakika
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11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. etap baraj geçme müsabakaları

07.03.2022 14:22
11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. etap baraj geçme müsabakaları

Türkiye Yüzme Federasyonunun başlattığı 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. etap baraj geçme müsabakaları Hatay'da yapıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun başlattığı 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. etap baraj geçme müsabakaları Hatay'da yapıldı.

Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği yarışlara Hatay Büyükşehir Belediyespor ve İskenderun Yüzme İhtisas Spor Kulübü sporcuları katıldı.

Onlarca sporcunun kendi kategorilerinde mücadele ettiği yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu. Genç yüzücülerin bu heyecanına aileleri de tribünlerden destek verdi.

2 gün süren yarışların sonunda barajı geçen sporcular, federasyonun düzenlediği grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. - HATAY

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. etap baraj geçme müsabakaları
11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. etap baraj geçme müsabakaları

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Türkiye, Yüzme, Hatay, Baraj, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. etap baraj geçme müsabakaları - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. etap baraj geçme müsabakaları - Son Dakika
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