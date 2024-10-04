11'inci Eker I Run, 5 Bin Koşucunun Katılımıyla Gerçekleşecek - Son Dakika
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Spor

11'inci Eker I Run, 5 Bin Koşucunun Katılımıyla Gerçekleşecek

11\'inci Eker I Run, 5 Bin Koşucunun Katılımıyla Gerçekleşecek

Eker I Run etkinliği, 6 Ekim Pazar günü Bursa'da başlayacak. Uludağ zirvesinden start alacak maraton, bayrak yarışı ve diğer parkurlar ile 5 bine yakın koşucu yarışacak. Yardımseverlik koşuları ile sivil toplum kuruluşları için bağış toplanacak.

04.10.2024 13:55  Güncelleme: 14:04
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11'inci Eker I Run, 6 Ekim Pazar günü 5 bine yakın koşucunun katılımıyla düzenlenecek. Uludağ'ın zirvesinden sabah 07.30'da Maraton ve Bayrak Yarışı Startı ile başlayacak etkinlik, Bursa Eker Meydan'da; Minik Adımlar, Paten Yarışları, Özel Sporcular Yarışı, 15K ve 5K yarışları ile devam edecek. Organizasyon kapsamında Adım Adım aracılığıyla gerçekleşecek Yardımseverlik Koşuları ile sivil toplum kuruluşlarının projeleri için bağış toplanacak.

11'inci Eker I Run, başlıyor. Türkiye'den ve dünyadan 5 bine yakın koşucunun katılacağı etkinlik, "Yola Çık!" mottosuyla 6 Ekim 2024'te Bursa Eker Meydan'da düzenlenecek. Katılımcılardan ilgi gören etkinlikte tüm parkurlarda kontenjanlar doldu ve kayıtlar kapandı. Etkinlikte, 42K Maraton ve 42K 2'li Bayrak Yarışı startı Uludağ zirveden verilecek; 15K, 5K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu, Paten Yarışı ve Özel Sporcular Yarışı'nın start ve finiş bölgesi ise Eker Meydan olacak.

Organizasyon kapsamında gerçekleşecek Yardımseverlik Koşuları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) projeleri için bağış toplanacak. 2023'te 10. Eker I Run kapsamında yapılan Yardımseverlik Koşuları'nda, 2.7 milyon TL'nin üzerinde bağış toplanmıştı. Bu yıl 4 milyon 500 milyon TL'yi geçen bağış toplanması hedefleniyor.

Etkinlikte koşacak 18 STK şöyle sıralanıyor: Açık Alan Derneği, AKUT, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kansersiz Yaşam Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Koruncuk Vakfı, Nesin Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), Parıltı Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), UNICEF.

Partnerler ve destekçiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Resmi Partner olarak etkinliğe katkı sağlıyor. Adım Adım oluşumu, organizasyonun Sosyal Sorumluluk Partnerliğini üstleniyor.

11'inci Eker I Run Programı: 6 Ekim 2024 Pazar

07.30 Maraton & Bayrak Yarışı Startı (Uludağ Zirve)

10.00-10.30 Minik Adımlar Startı (Eker Meydan)

11.20 15K Yarışı Startı (Eker Meydan)

12.00 5K Yarışı Startı (Eker Meydan)

12.05 Özel Sporcular Yarışı Startı (Eker Meydan)

13.00 Paten Yarışı (Eker Meydan)

Ödül Törenleri

12.15 42K Maraton - Genel Kürsü

12.20 Minik Adımlar Ödül Töreni

13.30 15K/ 5K - Genel Kürsü

13.50 Kurumsal Takımlar Ödül Töreni

14.15 Paten Yarışı Ödül Töreni

14.30 42K/ 15K - Yaş Kategorisi - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ, 6 Ekim, Yaşam, bursa, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 11'inci Eker I Run, 5 Bin Koşucunun Katılımıyla Gerçekleşecek - Son Dakika

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