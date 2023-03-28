11 senenin ardından bir ilk yaşanıyor! İşte Türkiye-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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11 senenin ardından bir ilk yaşanıyor! İşte Türkiye-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri

28.03.2023 13:06

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, 11 yıl sonra ilk kez Bursa'da maça çıkarken, 2015'te açılan Büyükşehir Belediye Stadı ise ilk kez milli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Hırvatistan'ı mağlup eden A Milli Takım, 2. maçında Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek.

TÜRKİYE, BURSA'DA 11 YIL SONRA SAHAYA ÇIKIYOR

Ay-yıldızlı ekip, 11 yıl sonra ilk kez Bursa'da milli maç oynayacak. 2015'te açılan Büyükşehir Belediye Stadı ise ilk kez milli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012'de Slovakya ile karşılaşmış ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

İKİ TAKIMI EKSİKLERİ

A Milli Takım'da aday kadroya çağırıldıktan sonra dinmeyen baş ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı dışında eksik yok. Hırvatistan'da dizinden sakatlanan Petkovic'in yanı sıra Galler maçında sakatlık geçiren Marko Livaja Bursa'ya getirilmedi.

İşte muhtemel 11'ler:

Türkiye: Mert, Onur, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem, Enes Ünal

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Musa, Perisic, Kramaric

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Son Dakika Spor 11 senenin ardından bir ilk yaşanıyor! İşte Türkiye-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 senenin ardından bir ilk yaşanıyor! İşte Türkiye-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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