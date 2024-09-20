11. Uluslararası Bisiklet Festivali Yenişehir\'de Kutlandı

Spor

Yenişehir Belediyesi'nin desteğiyle Mersin Bisiklet Derneği (MERBİSDER) tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Bisiklet Festivali çerçevesinde bir araya gelen bisikletliler, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutladı.

Yenişehir Belediyesi tarafından geçen yıl Fuat Morel Mahallesi'nde oluşturulan 5 bin metrekarelik Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisikletlilerin buluşma noktası oldu. Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak ve Azerbaycan'dan gelen bisikletlilerin katılımıyla gerçekleştirilen 11. Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında Yenişehir'de bir araya gelen bisikletliler, pedallarını sağlıklı ve çevreci hareketlilik için çevirdi.

"Çalışmalarımızda çevreci bir yaklaşımı benimsedik"

Kente gelen bisikletlilerle buluşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir'de sağlıklı hareketlilik için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Bisiklet sporunun, dünyanın en güzel sporlarından biri olduğunu belirten Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren tüm çalışmalarımızda çevreci bir yaklaşımı benimsedik. Yönetim anlayışımızı oluşturduğumuz 6 temel ilkemizden biri de hareket ilkesiydi. Yenişehir'de sağlıklı hareketlilik için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MERBİSDER Başkanı Süleyman Uygun ise Özyiğit'in bisikletli yaşama ve festivale verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Mersin'e kazandırdığı bisiklet eğitim parkı için de teşekkür etti. - MERSİN