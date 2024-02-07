11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Spor

11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Yarın Başlıyor

11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Yarın Başlıyor

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, yarın Antalya'da başlıyor. Yaklaşık 60 ülkeden 1900 civarında sporcu, 8-14 Şubat tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda mücadele edecek. Turnuvada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerindeki müsabakaların yanı sıra poomsae mücadelesi de yapılacak. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, organizasyonun önemine vurgu yaparak, tüm katılımcılara başarılar diledi.

07.02.2024 11:55  Güncelleme: 11:59
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11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 8-14 Şubat tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvada, yaklaşık 60 ülkeden 1900 civarında sporcu mücadele edecek.

Turnuvada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerindeki müsabakaların yanı sıra poomsae mücadelesi de yapılacak. Yıldızlar ve gençler kategorisindeki müsabakalar uluslararası puan verirken, büyükler kategorisindeki dereceler olimpik puan olarak sporcuların hanelerine yazılacak.

Organizasyonda yarın poomsae, 9-10 Şubat'ta yıldızlar, 11-12 Şubat'ta gençler, 13-14 Şubat'ta ise büyükler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın 11'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şubat ayının başı artık tüm dünyada 'Turkish Open' haftası olarak biliniyor. Ülkemizde yine önemli bir organizasyona imza atacağız. Yıldız ve genç sporcularımızı geleceğe hazırlarken, büyükler kategorisindeki sporcularımıza ülkemizde olimpik puan kazandırmanın önünü açıyoruz. Antalya'da birbirinden güzel müsabakalar izleyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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