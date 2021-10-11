11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı

İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan olayda yaklaşık 5 yıl önce, 7 yaşındaki S.K. ve 11 yaşındaki E.K. isimli iki kardeş, çocuk yaşlarında olmalarına rağmen sinir krizi geçirmeye başladı. Aile, kızlarına ne olduğunu anlayamazken iki kardeşin öfke nöbetleri, sinir krizlerine dönüşmeye başladı.

BAKİRKÖY'DE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Sabah'ın haberine göre, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gören iki kardeşin durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. Henüz çocuk yaşlarında hastanede tedavi altına alınan kardeşler, tedaviye yanıt vermeye başladı.

İSTİSMAR EDİLDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki kardeşin günler sonra bir akrabası tarafından istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Dedelerinin kanser tedavisi görmesi nedeniyle yıllar süren istismara sessiz kalan iki kardeşin psikolojilerinin bozulduğu belirlendi. S.K. ve E.K.'nin 2009 yılından itibaren istismara uğradıkları, ailesinin ise durumu fark edemedikleri ve bu nedenle kardeşlerin psikolojik rahatsızlık yaşadığı tespit edildi. Hastane, yapılan tedavi sonrası savcılığa durumu ihbar etti.

''4-5 YILDIR ÖFKE PROBLEMİ YAŞIYORDU''

Anne Zeyno K., kızı E.'nin halen 15 yaşında, S.'nin ise 11 yaşında olduğunu, son 4-5 yıldır öfke kontrolü problemi yaşadığı için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürdüğünü tedavi olduğunu, burada kızının tedavi sırasında yaşadıkları istismardan haberdar olduklarını anlattı.

BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kızlarının istismara uğradığını öğrendikten sonra kalp krizi geçiren baba ise, kızlarının tedavi görüp iyileşmesini istediğini, bu nedenle akrabasından şikayetçi olduğunu söyledi.

''ÖZEL BÖLGELERİMİZE DOKUNUYORDU''

Savcılıkta mağdur S.K., yıllar süren cinsel istismara ablasının da maruz kaldığını, evde yalnız oldukları için sürekli eve giren akrabasının özel bölgelerine dokunduğunu, istismar ettiğini, kendisini ve ablasını tuvalete kilitleyerek akşama kadar tuvalette beklediklerini ve yaşadıklarını psikiyatriye anlattı.

İSTİSMARCI, FUTBOLCU ÇIKTI

Aile, kızlarının daha fazla yıpranmaması için şikayetçi olmadıklarını söyledi. 2. Lig takımı futbol oyuncusu akraba ise, çocuklar tarafından yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, akraba E. K. Hakkında her iki mağdura karşı, geniş zaman dilimi içerisinde birden fazla çocuğun cinsel istismarı suçunu, yine mağdurları cinsel istismar sırasında zorla, korku ile alıkoyması nedeniyle de, cinsel amaçlı alıkoyma suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. 25 yıla kadar hapsi istenen akraba, 'İki Ayrı Çocuğun Cinsel İstismarı, İki Ayrı Çocuğu Cinsel Amaçlı Alıkoyma' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.