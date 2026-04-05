12 Bingölspor Şampiyonluğu Kutladı
12 Bingölspor Şampiyonluğu Kutladı
05.04.2026 18:39
12 Bingölspor, 3. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükseldi. Taraftarlar coşkuyla kutladı.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 12 Bingölspor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.

12 Bingölspor, ligin 28. haftasında sahasında karşılaştığı Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor'u 4-0 mağlup etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından 12 Bingölspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar sahaya indi.

Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan ve futbolcular, sahada taraftarlarla şampiyonluk sevincini yaşadı.

Saha içerisinde gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, bundan sonraki süreçte de 12 Bingölspor'u daha iyi noktalara getirme konusunda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

12 Bingölspor'un 2. Lig'de de aynı şekilde başarılarına devam edeceğini belirten Çelik, "Çok uzun bir aradan sonra yeniden ikinci lige çıktık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün futbolcularımız bize bir gurur yaşattı. 4-0 gibi çok net bir skorla 2. Lig'in bütün kapılarını sonuna kadar araladık. Tüm teknik heyetimizi, tüm futbolcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kulüp başkanımız Engin Bey'e, tüm yönetim kurulu üyelerimize, takımımıza destek veren tüm Bingöllü hemşehrilerime, iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Arıkan da uzun yıllar sonra 2. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Futbolcularımız bize bu gururu yaşattı. İnşallah 2. Lig'de de takımımız Bingöl'ün ismini en iyi şekilde temsil edecek. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

12 Bingölspor Başkanı Özturan ise kentteki herkesin her zaman kendilerine destek verdiğini anlatarak, şunları paylaştı:

"Memleketimize bir söz vermiştik, rahmetli babama bir söz vermiştim. BAL'dan aldık takımı, Allah nasip etti 2. Lig'e çıkardık. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Öncelikle stat projemizin bitmesi gerekiyor. Stadımız bir an önce bitsin, bu insanlar dışarıda kalmasın. Yönetimimin gerçekten bana çok büyük desteği vardı, Allah hepsinden razı olsun. Buraya gelen, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu takımın yanında olun, arkasında olun. İnanın bu takımın potansiyeli var. Hep beraber iyi yerlere getirelim. Baba sana selamlar söylüyorum. İzle beni baba."

Kulübün basın sözcüsü Fatma Korkutata da takımlarının kendilerine büyük bir gurur ve onur yaşattığını dile getirdi.

Daha sonra araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde tur attı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
