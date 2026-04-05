12 Bingölspor şampiyon oldu
05.04.2026 18:44  Güncelleme: 18:48
TFF 3. Lig 2. Grup'nda 28. hafta maçında 12 Bingölspor, Hacettepe Türk Metal 1963 Spor'u 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlarıyla büyük bir coşkuyla kutlanan bu başarı, takımın 2. Lig'e yükselmesini sağladı.

Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada üstün bir performans sergileyen 12 Bingölspor, taraftarının yoğun desteğiyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk düdüğünden itibaren rakibine baskı kuran 12 Bingölspor, 4-0 kazandı ve şampiyonluğu garantiledi. Müsabakanın ardından statta büyük sevinç yaşanırken, taraftarlar takımlarıyla birlikte şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Tribünleri dolduran yüzlerce taraftar, maç bitiminde sahaya inerek futbolcularla sevinci paylaşıp, şampiyonluk erken kutlandı.

Maçın ardından konuşan Vali Cahit Çelik, "Öncelikle tüm teknik heyetimizi tüm futbolcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kulüp başkanımız Engin Bey'e aynı zamanda tüm yönetim üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da, "2. Lig'deyiz. Çok uzun bir aradan sonra yeniden 2. lige çıktık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan, söz verdiklerini hatırlatarak, "Memleketimize bir söz vermiştik, babama bir söz vermiştim. Bal liginden aldığımız takımı ikinciliğe taşıdık. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Önceliğimiz stat projemizin bitmesi gerekiyor. İnsanlar dışarıda kalmasın buradan bütün yönetimi bütün teknik ekibe futbolcularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Futbolcu Halil İbrahim Sevinç ise çok mutlu olduklarını vurgulayarak. Sezon başında çıktığımızda zaten tek hedefimiz şampiyonluktu. Biraz geciktirdik farkındayız ama sonuç güzel oldu çok şükür hedefimize ulaştık, çok mutluyuz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

