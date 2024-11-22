12 Dev Adam Macaristan\'ı Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Spor

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Macaristan'ı 26 sayı farkla 92-66 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Basketbol Gelişim Merkezi'nde Macaristan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, karşılaşmaya Şehmus Hazer, Cedi Osman, Furhan Haltalı, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ilk 5'i ile başladı. Konuk takım Macaristan ise Benedek Varadi, Szilard Benke, Gyorgy Goloman, Zoltan Perl ve Nate Reuvers ilk 5'i ile parkede yer aldı.

Macaristan, Goloman'ın 2 sayılık basketi ile maça başlarken 12 Dev Adam, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi ve Ercan Osmani'nin üst üste sayılarıyla 7-2 öne geçti. Milliler, ilk çeyreğin bitimine 4 dakika 25 saniye kala 17-11'lik skorla üstünlüğü sağladı. Hücumda bulduğu pozisyonları değerlendiren Macaristan farkın açılmasına izin vermedi. İlk periyot 27-20 Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılıklı top kayıpları ve faullerle başlayan ikinci periyotun ilk 2 dakikası biri serbest atış çizgisinden olmak üzere Macaristan'ın 3 sayısı ile geçildi. Ay-yıldızlılar, çeyreğin ilk 4 dakikasında Cedi Osman ve Şehmus Hazer ile 4 sayı üretebildi. Pota altında etkili bir oyun sergileyen Macaristan periyotun bitimine 4 dakika 32 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi (34-31). 12 Dev Adam, mola dönüşü Cedi Osman'ın 3 sayılık basketi ile farkı 6 sayıya çıkardı. Serbest atış çizgisinin gerisinden Şehmus Hazer ve Kenan Sipahi ile sayılar bulan milliler, devreye 43-37 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta Türkiye, Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Cedi Osman'ın bulduğu sayılarla ilk 5 dakikada farkı 12 sayıya yükseltti (54-42). Macaristan, üçüncü çeyrekte skor üretmekte zorlanırken, periyotun bitimine 3 dakika kala sadece 6 sayı bulabildi. Çeyreğin son bölümünde Macaristan'ın üst üste attığı 3 sayılık basketlerin ardından Ergin Ataman mola aldı. Mola dönüşünde 12 Dev Adam, Sarper David Mutaf ve Şehmus Hazer'in 3 sayılık basketleriyle Macaristan'a karşılık verdi. Hem hücumda hem de savunmada oyun üstünlüğünü ele geçiren Ay-yıldızlılar, çeyreği 13 sayılık farkla 62-49 galip tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyrekte Türkiye, farkın kapanmasına izin vermedi. Seyirci desteğini de arkasına alan 12 Dev Adam, Cedi Osman'ın üç sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 17 sayıya yükseltti (70-53). Milliler, bitime 4 dakika 24 saniye kala 20 sayılık fark yakaladı (75-55). Son bölümde oyun üstünlüğünü kaybetmeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmayı 92-66'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla 12 Dev Adam, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti.

Maçın en skorer oyuncusu A Milli Takım'da 25 sayı ile oynayan Şehmus Hazer oldu. Milli Takım'da Cedi Osman 21, Ercan Osmani de 17 sayı kaydetti. Macaristan'da ise Zoltan Perl 16 sayı attı.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salondan takip etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Savaria Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda FIBA EuroBasket 2025'e katılmayı garantileyecek.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yohan Rosso, Michal Proc, Sergii Zashchuk

Türkiye: Şehmus Hazer 25, Yiğitcan Saybir 2, Cedi Osman21, Yiğit Arslan, Melih Tunca 2, Furkan Haltalı 8, Sarper David Mutaf 7, Ercan Osmani 17, Muhsin Yaşar, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 10, Göksenin Köksal

Başantrenör: Ergin Ataman

Macaristan: Marcell Pongo, Akos Keller 4, Adam Hanga 3, David Vojvoda 9, Benedek Varadi, Szilard Benke 8, Kristof Bognar, Gyorgy Goloman 11, Norbert Lukacs, Zoltan Perl 16, Marko Filipovity 5, Nate Reuvers 10

Başantrenör: Gasper Okorn

1. Periyot: 27-20 (Türkiye lehine)

Devre: 43-37 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 62-49 (Türkiye lehine) - İSTANBUL