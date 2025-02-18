12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Antalya'nın ev sahipliğinde 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nı (Türkiye Open 2025) başarıyla gerçekleştirdiklerini, konukların memnuyetlerini ifade ettiklerini söyledi.

18.02.2025 14:48
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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Antalya'nın ev sahipliğinde 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nı (Türkiye Open 2025) başarıyla gerçekleştirdiklerini, konukların memnuyetlerini ifade ettiklerini söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, başkan Bahri Tanrıkulu'nun Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın tamamlanmasının ardından değerlendirmelerine yer verildi.

Tanrıkulu, organizasyonun hem sportif hem de yönetimsel anlamda büyük başarıya ulaştığını belirtti.

Göreve dört ay önce başlayan federasyonun kısa sürede bu turnuvaya titizlikle hazırlandığını vurgulayan Tanrıkulu, "Göreve geldikten sonra sınırlı süremize rağmen önemli işlere imza attık. Kolları sıvadık ve 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcuyu ağırladık. Yönetici, antrenör ya da sporcu fark etmeksizin, buradan ayrılan her konuk bize son derece olumlu geri bildirimlerde bulundu. Özellikle yabancı misafirler, Türkiye Open 2026'yı şimdiden merakla beklediklerini belirtti." ifadelerini kullandı.

Yıllarca sporcu olarak ülkeye hizmet ettikten sonra şimdi de yöneticilik koltuğunda tecrübelerini aktardığını ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Amacımız ülkemizin ve bayrağımızın gücünü her alanda göstermek. Antalya'daki organizasyonu izleyen dünya tekvando camiasının önde gelen isimleri, ülkemizin artık Avrupa ve dünya şampiyonası düzenleyebilecek seviyeye geldiğini söylüyor. Göreve sadece dört ay önce gelmiş bir federasyon için böyle sözleri duymak çok anlamlı. Bu organizasyonun hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a bir kez daha teşekkür ediyorum."

Turnuvanın organizasyon ve sportif olarak da büyük başarıya imza attığını belirten Tanrıkulu, "Daha önce G1 seviyesinde düzenlenen bu turnuvanın G2 seviyesinde gerçekleştirilmesi önemli bir gelişmeydi. Bununla yetinmedik, GEN 3 olarak adlandırılan en son sistemle müsabakaları oynattık ve bu anlamda da sporcuların ilgisi fazlaydı. Tüm sporcularımızın sergiledikleri performanstan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım tüm sporcularımız bu başarılarını katlayarak sürdürür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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