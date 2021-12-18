1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'nda Karabulut dönemi

2021-2022 futbol sezonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin Antalya temsilcisi 1207 Antalyaspor Kulübü el değiştirdi. Yönetim Kurul Başkanlığını Hüseyin Türk'ün yaptığı kulübün yeni başkanı Antalyalı iş adamı Ramazan Karabulut oldu.

Ramazan Karabulut'un kulüp başkanlığına getirildiği yeni yönetimde Oktay Başaran ve Cenk Doğan'ın da yer alacağı belirtildi. Kadın futbolunun dünyada ve Türkiye'de hızla yol aldığı belirten 1207 Antalyaspor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut, "Ülkemizde özellikle aşırı göç alan Antalya'da geniş kitleler tarafından ilgi görmeye başlayan kadın futbolunda Antalyamızı hem ulusal hem de uluslararası ligde farkındalıklarımızla daha iyi ve başarıyla temsil etmenin gayretinde olacağız. Antalyamıza ve tüm futbol sevdalılarına yeni sezonumuz hayırlı olsun" dedi.

A Grubu'nda yer alacak

TFF Kadınlar Süper Ligi iki ayrı grupta oynanacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı A Grubu'nda mücadele edecek. Statü gereği ilk 4'e girenler Play-Off, son 4'e kalanlar ise Play-Out baraj maçı oynayacak. Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi iddialı ekiplerin boy göstereceği ligin A Grubu'nda Fenerbahçe, Beşiktaş, Fatih Vatan, Ataşehir Bld., Karadeniz Ereğli Belediyespor, Hatayspor, Altay, Sarıyer Kireçburnu, Amedspor, Ankara BB Fomget, Kocaelispor takımları mücadele edecek. - ANTALYA