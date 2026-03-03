13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı - Son Dakika
13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı

13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
03.03.2026 21:12
13 sezon önce Juventus forması giyen Arturo Vidal, Galatasaray'la oynanan maç hakkında bir itirafta bulundu. Kariyeri boyunca oynadığı en ateşli statlardan bahseden yıldız isim, ''En ateşli stadyumlar Galatasaray ve Celtic'in stadıydı. Oradaki atmosferi gerçekten hissedebiliyordunuz. O iki stadyum gerçekten deliydi. Taraftar konusunda inanılmazlar, seni yemek istiyor gibiydiler.'' ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi takımların formasını giyen ve şu sıralar ülkesi Şili'nin Colo-Colo takımında oynayan 38 yaşındaki futbolcu Arturo Vidal, 21 yıllık kariyerine dair açıklamalar yaptı. Vidal, kariyerinde oynadığı en ateşli stadyumları açıklayarak, bu statlardan birinin 2013 yılında Juventus ile karşı karşıya geldikleri Galatasaray stadı olduğunu ifade etti.

"SENİ YEMEK İSTİYOR GİBİYDİLER"

En etkilendiği statların Galatasaray ve Celtic statları olduğunu ifade eden Vidal, bunun sebebi olarak da "Kariyerim boyunca oynadığım en ateşli stadyumlar Galatasaray ve Celtic'in stadyumlarıydı. Oradaki atmosferi gerçekten hissedebiliyordunuz. O iki stadyum gerçekten deliydi. Taraftar konusunda inanılmazlar, seni yemek istiyor gibiydiler." ifadelerini kullandı.

''REAL MADRID SAYESİNDE VAR İCAT EDİLDİ!''

Real Madrid'e karşı oynadığı maçlar hakkında da yorum yapan Vidal, "Real Madrid'e karşı her oynadığımda soyulmuş gibi hissediyordum. Zaten çok fazla soygun vardı ama Real Madrid sayesinde VAR icat edildi!" yorumunda bulundu.

13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı

22:19
Hamaney cuma günü Meşhed’de defnedilecek
21:50
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
21:50
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
21:33
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
