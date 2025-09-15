14\'üncü Tavas Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Tavas Belediyesi tarafından 14'üncüsü düzenlene Tavas Rahvan At Yarışları yoğun katılımla Tavas Ovasında gerçekleşti.

14'üncü Tavas Rahvan At Yarışı, Tavas Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Tavas Rahvan At Yarışçıları ve Yetiştiricileri Yardımlaşma Derneği iş birliği ile düzenlendi. 14'üncü Tavas Rahvan Koşunda 9 kategoride 115 at kıyasıya yarıştı. Vatandaşlar rahvan atlarının kıyasıya mücadelelerinde heyecan dolu anlar yaşayarak keyifli vakit geçirdi. 9 kategoride gerçekleşen yarışta baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, 4'lü tay, 3'lü tay ve taze 5'li kategorilerinde dereceye giren binicilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

14'ünciü Tavas Rahvan At Yarışları sonrasında etkinlikle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "14'üncü Geleneksel Tavas Rahvan At Yarışlarında, 9 farklı kategoride 115 at kıyasıya mücadele etti. Büyük bir coşkuyla takip edilen organizasyonda, hem sporcularımız hem de izleyicilerimiz unutulmaz bir gün yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün etkinliğimize katılarak bizleri onurlandırdılar. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve katılım sağlayan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür eder, kendi kategorilerinde derece elde eden tüm yarışmacılarımızı tebrik ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ