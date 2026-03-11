14 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Devam Ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde 8 karşılaşma yapıldı.
Bugün Uludağ Atletik ile Arka Spor arasında oynan ilk karşılaşma, Uludağ Atletik rakibini 47- 44 yendi.
Eyüp Sultan Belediyesi rakibi İzmit Zirve karşısında maçı 55-35 üstünlükle tamamlarken, Arena Basketbol, Sportek'i 77-33, Mersin Gençlerbirliği, Eskişehir Elit Basketbol'u 71-25, Muratpaşa Belediyesi, Galatasaray'ı 54-52, İzefe, Kocaeli Basket'i 50-30, Demir Akademi, Esa Bodrum karşısında 73-41 galip geldi.
Günün son karşılaşmasında ise KKTC Levent Koleji, rakibi Özel İdare Gençlerbirliği'ni 83-29'luk skorla yendi.
Şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.
