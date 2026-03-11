14 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
14 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Devam Ediyor

14 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Devam Ediyor
11.03.2026 19:50
Kırklareli'nde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 8 maç yapıldı, mücadeleler sürüyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde 8 karşılaşma yapıldı.

Bugün Uludağ Atletik ile Arka Spor arasında oynan ilk karşılaşma, Uludağ Atletik rakibini 47- 44 yendi.

Eyüp Sultan Belediyesi rakibi İzmit Zirve karşısında maçı 55-35 üstünlükle tamamlarken, Arena Basketbol, Sportek'i 77-33, Mersin Gençlerbirliği, Eskişehir Elit Basketbol'u 71-25, Muratpaşa Belediyesi, Galatasaray'ı 54-52, İzefe, Kocaeli Basket'i 50-30, Demir Akademi, Esa Bodrum karşısında 73-41 galip geldi.

Günün son karşılaşmasında ise KKTC Levent Koleji, rakibi Özel İdare Gençlerbirliği'ni 83-29'luk skorla yendi.

Şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eyüp Sultan, Kırklareli, Basketbol, Turnuva, Uludağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 14 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: 14 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
